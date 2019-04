Ep.

La Semana Santa se presenta con una "excelente" ocupación hotelera en Extremadura con ciudades como Cáceres que colgarán el cartel de completo en muchos de sus hoteles desde este próximo fin de semana.

Con ello, el tiempo de estancia de los visitantes se prolonga y no se ciñe a los cuatro días festivos de la próxima semana por lo que se prevé un aumento de la pernoctaciones.



El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín, ha señalado que los datos que se conocen son "superiores" a los del año pasado y las cuatro grandes ciudades turísticas de la región, Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, tendrán lleno en los hoteles.



El resto de localidades como Trujillo, Zafra, Coria o Guadalupe, la ocupación hotelera en esos días estará por encima del 90% y también en el medio rural se prevén unos datos "muy buenos", ha dicho Martín, que ha destacado que los días previos a la Semana Santa también presentan importantes reservas por lo que "se alarga" el periodo de estancia de los turistas.



"Además de turistas vamos a tener excursionistas", ha resaltado el responsable regional de turismo, que recuerda que estos visitantes aunque no duerman tendrán una repercusión en el sector hostelero porque sí consumen en su estancia.



Martín ha reconocido la labor de los miles de extremeños que forman parte de las cofradías de la región que desfilarán esta Semana Santa en las diferentes localidades, y ha destacado que la región celebra estos días hasta una docena de Fiestas de Interés Turístico, algunas de carácter internacional como las Semana Santa de Cáceres y Mérida, o nacional como la de Badajoz, la de Jerez de los Caballleros o la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera.



Pero además, hay otros festejos de interés regional como la Semana Santa de Plasencia, Los Empalaos de Valverde de la Vera, El Chíviri de Trujillo, La Carrerita de Villanueva de la Serena, etc, en los que se espera una gran afluencia de público.



Al turismo, espiritual, cultural y de patrimonio hay que sumar los que se acercan a la región por su riqueza natural y gastronómica ya que Extremadura es un destino de naturaleza "impresionante" y su medio rural "es un auténtico paraíso", por lo que también se espera una buena ocupación en casa rurales.



Con todo ello, las perspectivas para Semana Santa son "muy buenas" según ha incidido el director general que confía en batir un nuevo récord de turistas que ya alcanzó su pico máximo en 2018. "Ahora solo falta que el buen tiempo acompañe", ha concluido Martín, que ha hecho estas declaraciones tras mantener una reunión este miércoles en Cáceres con propietarios de apartamentos turísticos.