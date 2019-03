Extrabajador de Ambulancias Tenorio denuncia "ilegalidades" y "abusos" de la concesionaria

Ep

El trabajador despedido de Ambulancias Tenorio, José Luis

Gómez Paredes, ha comparecido este viernes en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda en la Asamblea, a petición del Grupo Parlamentario Podemos, para exponer su valoración sobre las condiciones laborales de los trabajadoras de Ambulancias Tenorio, así como sobre la calidad del servicio que reciben las personas usuarias del mismo.

En su intervención, el extrabajador ha afeado a la concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre en Extremadura por haber "abusado de la necesidad de las personas" y por jugar "con la necesidad de la gente", además de por hacer "barbaridades", constándole que la Junta conoce las "irregularidades".

Entre esas "irregularidades", Gómez Paredes ha afirmado que se le ordenaba transportar no solo a enfermos, sino también, ha asegurado, botellas de oxígeno, las cuales, como ha informado, no estaban etiquetadas ni tenían prospecto y con lo que "no sabía lo que transportaba". Así, en una ocasión, como ha asegurado, transportó 34 botellas de oxígeno un vehículo marca Renault Clio.

Además, ha apuntado que fue contratado por Ambulancias Tenorio "en prácticas", a pesar de tener una trayectoria laboral de once años, al tiempo que ha añadido que en ocasiones se pasaba de las horas de trabajo, hacía "servicios privados" y que las ambulancias estaban "superpeladas" y carecían de material.

"Cuando una empresa no cumple tiene que dar igual que haya quejas o no, esto se paga con dinero de todos", ha aseverado durante su intervención, además de recalcar que la administración debe actuar "ya" en relación a los aspectos criticados.

De la misma manera, y durante su comparecencia de este viernes en la Asamblea, José Luis Gómez Paredes ha mostrado fotos y vídeos en los que se ha podido ver los elementos que en ocasiones transportaba en las ambulancias, como ha indicado.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha indicado que, tras la comparecencia del extrabajador, han quedado "más que claras" una serie de cuestiones que, como ha dicho, no sabe si algún grupo se va a atrever a desmentirlas.

De este modo, Hierro se ha interesado por la "masiva falta" de emisoras, por la "falta general" de férulas, por el estado de los desfibriladores o por las existencias de mantas de traslados, camillas de cuchara, por la intimidad del paciente o por las botellas de oxígeno.

Así, Hierro ha considerado que es "muy grave" que se desconozca si las botellas contenían oxígeno o no al no estar etiquetadas ni tener prospectos identificativos, además de plantear otras cuestiones como las condiciones laborales.

Por parte del PP, el diputado José María Saponi ha mostrado su pesar por la "desidia" en la que se encuentra el transporte sanitario terrestre en Extremadura, además de felicitar al compareciente por su "valentía".

En esta línea, Saponi ha sostenido que el transporte sanitario terrestre en Extremadura sigue "igual o peor" que al principio de comenzar a prestar el servicio la nueva adjudicataria, ya que se siguen produciendo "múltiples incumplimientos" y "nadie hace nada".

Al mismo tiempo ha indicado que una ambulancia "no es un taxi ni un vehículo" para transportar determinados objetos, al tiempo que ha aseverado que no se pueden hacer "servicios privados a costa del dinero de los extremeños".

En el turno del PSOE, la diputada Catalina Paredes ha indicado que se siente "muy triste" por el hecho de que, en su opinión, algunos partidos estén utilizando "políticamente" a José Luis Gómez Paredes y le hayan hecho pasar el "mal rato que ha pasado".

En este sentido, la diputada socialista ha dicho que "ya está tardando" el compareciente en ir a un juzgado a denunciar lo que ha expuesto en su intervención, a lo que ha añadido que si no quiere ir y tiene "pruebas fehacientes" de sus afirmaciones -- "no lo que ha hecho hoy aquí", ha dicho--, que se las envíe al PSOE e irán ellos, ya que la comisión parlamentaria "no sustituye a la autoridad judicial".

Asimismo, ha manifestado que no comparte la opinión manifestada por Gómez Paredes sobre que la Junta no actúa, ya que se han puesto en marcha, ha indicado, siete comisiones de seguimiento y se ha detectado una "mejora" y una "disminución" de las incidencias y reclamaciones, al mismo tiempo que se ha preguntado por qué no fue a un juzgado a contar su experiencia y esperó a que lo echaran para hacerlo, algo que le "resta credibilidad", en su opinión.

Finalmente, en su turno de cierre, José Luis Gómez Paredes ha remarcado que se ha sentido "presionado" y que es una "víctima". "Aquí no hay dignidad, aquí no hay algo que corte a estos señores de tantas imprudencias y tanta penuria que estamos pasando", ha aseverado.

También ha asegurado que hay familias que lo están pasando "mal" y ha querido dejar claro que no le ha "utilizado nadie", ya que ha comparecido por su "dignidad" y no por representar ni al PP, ni a Ciudadanos ni a Podemos, ha dicho.

Además, ha asegurado que "mientras que gobierne quien está gobernado" se está "consintiendo" que la familia Tenorio "siga haciendo ilegalidades protegida".