Vergeles recalca que el servicio de ambulancias actual es "mejorable"

Así, lo ha señalado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, añadiendo que "el contrato no está en perfectas condiciones, pero que está mejor que estaba con la anterior adjudicataria es algo constatable".

Según Vergeles, el SES ha realizado 39 inspecciones "por sorpresa" para constatar el cumplimiento de las condiciones del contrato actual, así como que ha realizado un "estricto control" del mismo a través de siete reuniones de la comisión de seguimiento.



Al mismo tiempo, ha resaltado que las reclamaciones de usuarios del citado servicio "hoy son testimoniales", con un 0,04 por ciento "o menos" del total de los servicios prestados; y ha incidido en que "no exige ningún ERE encubierto" de trabajadores, tal y como a su juicio se evidencia con que a finales de 2018 la plantilla "acreditada" de la empresa adjudicataria asciende a 987 empleados, "un incremento sobre la anterior de 197".



Además, ha destacado que de la citada plantilla "más del 57 por ciento de los trabajadores son indefinidos" y "un 42,3 por ciento son temporales".



De igual manera, ha resaltado que se ha "avanzado en la mejora importante de las unidades medicalizadas de emergencia" y se han "mejorado de forma sustancial los tiempos en las recogidas de los pacientes que recibían altas hospitalarias".



Durante una comparecencia a petición de Podemos este viernes en comisión parlamentaria en la Asamblea para informar sobre el servicio de transporte sanitario en la comunidad, Vergeles ha explicado también que actualmente trabaja un flota de transporte programado de "aproximadamente 190 ambulancias", lo que se sitúa "muy por encima de las 135 mínimas que establece el pliego", ha espetado.



En la misma línea, ha ahondado en que con las inspecciones realizadas por el SES "no se han evidenciado problemas graves ni en las ambulancias asistenciales ni en las no asistenciales" en la comunidad; y ha dado a conocer también que las penalidades que según ha apuntado está tramitando su departamento a la empresa adjudicataria actual "con las leyes de los procedimientos administrativos que hay" rondan el medio millón de euros.



En todo caso, y pese a todas estas circunstancias, Vergeles ha subrayado que el SES continuará "con exigencias a la empresa (adjudicataria del servicio) para mejorar día a día, por la importancia del servicio y por el mejor de los servicios para los pacientes extremeños".



CONFLICTOS LABORALES



Por otra parte, sobre los "conflictos laborales" que la empresa pueda estar manteniendo con los trabajadores, el consejero ha incidido en que "no es competencia" de la Junta, sino que "es la autoridad laboral ante la que la empresa debe responder".



También, ha incidido en que "no" está de acuerdo con los contratos en prácticas, aunque ha reconocido que "lo permite la reforma laboral", y ha invitado a los grupos políticos a que cuando se constituya el nuevo Congreso de los Diputados se pueda "derogar la parte de la reforma laboral que no gusta".



Asimismo, Vergeles ha señalado que "se ha realizado un ajuste en las necesidades de los puntos de atención continuada", pero "siempre ha sido acorde al convenio colectivo en el número de horas y en lo relativo a los pliegos del contrato", tal y como según ha dicho se ha pedido a la empresa que lo justifique para las comisiones de seguimiento.



También, sobre supuestos abusos en contratos en prácticas y cobrar por debajo del SMI, ha dicho que "se ha exigido a la empresa que cumpla".



PODEMOS



Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha alertado de los "muchos problemas" que tiene, ha dicho, en la actualidad el servicio de transporte sanitario en la comunidad; y ha criticado el incremento, indica, de los contratos en prácticas registrado en esta materia.



También, ha alertado de que "han llegado incidencias por ambulancias fuera de servicio que no se han sustituido en 30 minutos como exige el pliego"; y ha considerado que "la empresa no está cumpliendo" en la dotación de ambulancias de soporte vital básico contemplada en el contrato.



Hierro, igualmente, ha dicho que "una persona podría haber sido salvada según el tipo de infarto que estaba teniendo" si la ambulancia hubiese contado con un desfibrilador, lo que supone a su juicio "una posible negligencia sanitaria".



Asimismo, ha alertado de que el servicio de transporte sanitario en la región "es pésimo" y en el mismo "se violan los derechos de los trabajadores" sin que el Ejecutivo regional, ha dicho, "no" haga "nada" por solucionar los "problemas" existentes.



En este sentido, ha alertado de "los incumplimientos y abusos" de las normas laborales que según ha dicho se están produciendo por parte de la empresa, y ha confiado en que "se mejoren las condiciones laborales" de los trabajadores y que la empresa en cuestión "cumpla sus obligaciones".



PP



A su vez, el diputado del PP José María Saponi ha considerado que, a juicio de su grupo, en la actualidad "sobran los motivos" para aplicar las penalidades y una "resolución íntegra" e "inmediata" del contrato de servicio de ambulancias de la actual adjudicataria, a tenor de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas firmados.



De igual modo, ha negado que el transporte sanitario sea "mejor" en la actualidad, porque ha existido --dice-- "improvisación, incoherencia, incapacidad y sobre todo falta de celo" por parte de un consejero de Sanidad que aplica "una no visualización de los problemas" que se están registrando, ha señalado, en el servicio, así como que "no" ve --indica-- los "incumplimientos" de forma "sistemática" que se están dando de los pliegos de condiciones del contrato.



Ha lamentado también la "complicidad" del Ejecutivo regional del PSOE con los "despidos" en materia de servicio sanitario terrestre, y ha considerado que "en el momento actual" la prestación de dicho servicio "no es la más adecuada".



En todo caso, ha reconocido que su partido entiende que el proceso de adjudicación del actual contrato se hizo de manera "limpia y transparente", aunque ha añadido que "otra cosa" es que se podría haber realizado "de otra manera" dentro de la "legalidad" vigente para intentar "salvar" a las empresas extremeñas.



Al respecto, ha entendido que el consejero de Sanidad actual "pasará a la historia por haberse cargado siete empresas extremeñas y un transporte sanitario terrestre que funcionaba aceptablemente bien y que era merecedor de reconocimientos a nivel nacional".



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha considerado que el servicio actual de transporte sanitario en la región "ha mejorado" respecto al de la adjudicataria anterior, toda vez que "a pesar de la cantidad de servicios que se están realizando, las incidencias han disminuido de manera sustancial".



"Existe una satisfacción generalizada de las personas que usan el servicio", ha apuntado, al tiempo que ha aplaudido que haya en la actualidad "197 trabajadores más".



Ha subrayado, de este modo, que el objetivo de la Administración regional ha sido y continuará siendo "defender los intereses generales de los extremeños" en la prestación de dicho servicio, para que éste sea "de calidad", así como defender al mismo tiempo los "derechos" de los trabajadores del sector.



En este sentido, ha apuntado que la Junta en este tema "no" se ha sometido a "los intereses empresariales", sino que planteó un pliego de condiciones "sin injerencias políticas, transparente, que garantiza la legalidad".



Al mismo tiempo, ha lamentado las "falsedades" que se están vertiendo, ha dicho, sobre el funcionamiento del servicio de transporte sanitario terrestre, para "poner en tela de juicio" el trabajo de los profesionales también con "acusaciones infundadas".