CCOO Extremadura exige el reconocimiento de la categoría de Bomberos Forestales

CCOO Extremadura ha exigido este miércoles al Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara que dé cumplimiento al "compromiso adquirido" con los trabajadores del Plan Infoex y otorgue la "categoría real" de bomberos forestales conforme al Catálogo Nacional de Ocupaciones.



A través de una nota de prensa, el sindicato ha indicado que la Asamblea está tramitando la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, por lo que ha considerado que "es el momento" para que los diferentes grupos parlamentarios adopten, en el periodo de enmiendas, una "postura clara y sin ambigüedades", reflejando en dicho texto la categoría profesional de Bombero Forestal, 5932, CNAE 8425.



Se pretende con ello, según ha recalcado la organización sindical, que los posteriores reglamentos a desarrollar tengan en cuenta definitivamente la figura del bombero o bombera forestal como "verdadera categoría profesional y cuerpo de emergencia en el ámbito de la comunidad autónoma".



En esta línea, CCOO ha considerado que en la actualidad los bomberos forestales del INFOEX "no están debidamente incorporados" en los objetos y estructura que se pretenden crear al amparo de la actual ley que se está tramitando.



Por ello, los bomberos forestales de CCOO Extremadura no descartan emprender movilizaciones si no se adoptan las modificaciones pertinentes en dicha norma y se establece "definitivamente una categoría real conforme al código 5932 y al CNAE 8425 como cuerpo de emergencia".