CCOO Extremadura reclama se cumpla convenio colectivo del sector de la Dependencia

El sindicato CCOO de Extremadura ha reclamado que se cumpla el convenio del sector de la Dependencia, ya que en la actualidad existen en la región al menos 23 convenios de empresa de este sector "por debajo de las condiciones del convenio sectorial".



Esta situación provoca que los trabajadores de esas 23 empresas tienen condiciones, tanto en salarios como en permisos, por debajo de lo que marca el convenio de sector de la Dependencia.



Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la secretaria de Política Sindical, Negociación Colectiva y Responsable del Área de empresas privadas de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Francisca Gómez, este miércoles en Mérida con motivo de un encuentro sindical sobre la situación de la Atención a la Dependencia en Extremadura.



En su intervención, Francisca Gómez ha explicado que con la reforma laboral que aprobó el PP los convenios de empresa prevalecen sobre los del sector, y en la región extremeña "se están firmando muchísimos convenios de empresa devaluando las condiciones laborales de los trabajadores", hasta alcanzar los 23 contabilizados en Extremadura.



"Si no fuera por esa reforma, no se podrían nunca firmar convenios de empresa que no contuviesen, como mínimo, las mismas medidas que el convenio sectoral, o mejores", algo que supone "una lucha que tenemos en CCOO Extremadura".



Y es que, según ha señalado Gómez, algunos sindicatos "se están dedicando a este tipo de maldad", porque "están vendiendo a los trabajadores por un puñado de delegados", ha lamentado.



Una veintena de delegados asisten a este encuentro que se celebra en la Escuela de Administración Pública de Mérida, para adquirir "herramientas que les ayuden a hacer su labor sindical en centros de trabajo", y en este caso se centrará en la igualdad de género y la conciliación laboral, así como prevención de riesgos laborales.



Durante el encuentro, se han abordado asuntos problemáticos en este sector de atención a la dependencia, residencias de mayores y ayuda a domicilio, como la precariedad laboral, las excesivas horas de trabajo y los incumplimientos del Convenio sectorial.



Y es que, según ha puesto de manifiesto este sindicato, la situación laboral de este colectivo de trabajadoras, pues son fundamentalmente mujeres, "es muy complicada y frecuentemente sufren abusos y presiones por parte del empresariado", señala el sindicato, que apunta además que se trata de un "colectivo muy atomizado y disperso, lo que hace más difícil su visibilización y lucha en defensa de sus intereses".