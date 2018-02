La CEXMA defiende el saneamiento de sus cuentas

Ep

El director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Urbano García Alonso, ha defendido que "momentáneamente" las cuentas de la corporación están "saneadas", aunque esta situación económica es "difícil" para mantener, y a la vez, "mejorar" este servicio público de información.

De esta manera lo ha manifestado el director general de la Cexma, Urbano García Alonso durante su comparecencia este martes en la comisión de control de la Cexma que ha tenido lugar en la Asamblea, a petición del Grupo Popular, y en la que ha explicado que la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda ha devuelto "una importante cantidad de dinero" por el IVA soportado en los contratos de Canal Extremadura con las productoras y proveedores respecto a los años 2011, 2012, 2013 y 2014, lo que ha hecho que las cuentas de la corporación estén "saneadas".

En este sentido, el director general de la Cexma ha explicado que a pesar de ello, la situación económica de este órgano es "delicada" ya que "esas cantidades y sus intereses" abonados por la Agencia Tributaria "por motivos de limitación del gasto y contables" se han destinado a "reducir la deuda con los proveedores", así como a pagar a las empresas subcontratas, "aún a costa de reducir parte de la producción habitual".

"Si en el mes de octubre había empresas que no cobraban desde el mes de marzo, a día de hoy y salvo algún caso excepcional, no hay ninguna empresa con una factura anterior al 31 de diciembre de 2017 que no haya cobrado", ha reiterado García Alonso, tras lo que ha explicado que su deseo hubiera sido dedicar esta cantidad "importante" a la producción de contenidos.

Asimismo, el director general de la Cexma ha señalado que están "pendientes todavía" de devolución por parte de la Agencia Tributaria las cantidades correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, tras lo que ha destacado que en 2017 ha habido dos variaciones presupuestarias "destacadas" como son el "aumento" de los gastos de explotación y los resultados financieros "positivos", que se han producido gracias a esta liquidación de la Agencia Tributaria.

En esta misma línea, Urbano García Alonso ha sostenido que "aunque no se ha cerrado el ejercicio de 2017", durante el pasado año el grupo Cexma ha conseguido los objetivos de equilibrio presupuestario "habiéndose ejecutado en un 88,2 por ciento" el presupuesto total.

GESTIÓN "MÁS TRANSPARENTE"

Por otra parte, el director general de la Cexma ha insistido en que "desde el primer momento" la nueva directiva se comprometió a realizar una gestión "más transparente", por lo que se ha reactivado el portal de transparencia disponible en la web de Canal Extremadura, donde se pueden consultar todos los contratos y cuantías con las productoras respecto a los programas que se van poniendo en marcha, algo que "no es demasiado común ni siquiera en otras empresas públicas españolas de radio y televisión".

Por otro lado, Urbano García ha insistido en que "queda mucho que hacer" en la Cexma, y entre las "tareas pendientes" ha mencionado la puesta en marcha del Estatuto de Información y del Consejo de Informativos o la reforma de la Ley de la Cexma, que, bajo su opinión, "debe adaptarse a los nuevos tiempos y requerimientos";,así como la adaptación a la nueva Ley de Contratos Públicos para lo cual van a ser necesarios "esfuerzos extras".

En esta misma línea, Urbano García ha planteado un nuevo modelo de gestión para la Cexma que pasaría por una reconversión y una transformación digital "profunda" enfocada a "dar respuesta al nuevo reto del mundo audiovisual y a la demanda digital" como es el nuevo modelo de consumo multimedia y a través de diferentes pantallas y dispositivos.

Y es que, según un reciente estudio, Extremadura es la "mayor" consumidora de televisión tradicional y Canal Extremadura "va a cerrar febrero con un 7 por ciento de audiencia".

Por ello, ha considerado que la corporación "debe adaptarse a los nuevos tiempos" a través de una regeneración digital que permita que Canal Extremadura "sea sostenible, duradero e imprescindible" para los extremeños, además de una "renovación tecnológica", puesto que el canal cuenta con los mismos medios desde 2006, cuando en 2020 "debe emitir en HD".

Además, en este nuevo modelo de gestión, ha continuado, es "fundamental" establecer cauces para la participación de la ciudadanía a través del Consejo Asesor y en los propios contenidos puesto que "hoy en día cualquier ciudadano se ha convertido en gestor y productor de contenidos", tras lo que ha defendido que los extremeños son los "auténticos propietarios" de este medio público.

"NECESIDAD DE UNA SEDE ÚNICA"

Por otra parte, en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Obed Arnaldo Santos en la comisión, García Alonso ha insistido en la "necesidad" de contar con una sede "única" para la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que "quizás podría ubicarse en el III Milenio", ya que, bajo su opinión, "no son buenas las sinergias", aunque los contratos de alquiler de las actuales sedes finalizan en mayo, por lo que habrá que renegociarlos ya que es "complicado un posible traslado de sede".

Por otro lado, a preguntas de la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez sobre el proceso de consolidación de los puestos de trabajo de la Cexma, el director general ha indicado que en un total de 20 especialidades se convocaron 71 puestos de trabajo, a los que se presentaron 2.431 solicitudes, tras lo que ha explicado que 10 de estos procesos se encuentran en la fase de valoración de méritos y los otros 10 en la fase de publicación de los resultados de la prueba práctica.

Así, y sobre el antiguo programa 'Tu empleo', Urbano García Alonso ha avanzado que la Corporación se encuentra trabajando en un nuevo programa de la misma temática, que se llamará 'Más empleo' y que se emitirá "diariamente" a partir de abril.

Finalmente, y respecto a las empresas de producción audiovisual de la región, García Alonso ha señalado que desde la corporación "se está dando paso a las productoras extremeñas" ya que todos los programas que se han puesto en marcha están hechos por productoras de la región, como 'Vaya con los abuelos' o 'Made in Extremadura'.