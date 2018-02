UGT rechaza despidos en Gisvesa y pide trabajadores reincorporen

El sindicato UGT Extremadura ha pedido que no haya más despidos en Gisvesa de tal modo que los empleados que quedan se incorporen mediante la negociación colectiva a otras empresas públicas de la Junta cuando ésta sea disuelta.



Asimismo, UGT ha lamentado que este jueves se esté hablando de despidos en una empresa creada con fondos públicos, y reclama que "antes de haber llegado a este extremo se hubiera contado con las organizaciones sindicales para haber buscado una solución".



La central sindical considera "desacertada" la decisión adoptada por la Junta, en tanto que "siempre" ha considerado que se trata de "puestos de trabajo de naturaleza estructural", es decir, que sn "necesarios" y que, por tanto, "deberían ser ocupados por personal propio de la Administración".



En esta línea, UGT rechaza las medidas que se adopataron en su día despidiendo a trabajadores, una decisión que "se tomó de forma arbitraría, manteniendo a unos trabajadores y no a otros".



Fesp-Ugt Extremadura, que apuesta por la permanencia de dichos puestos de trabajo como "servicios públicos esenciales para los ciudadanos", que "no haya ningún despido más, que se aborde mediante la negociación colectiva la incorporación de todos los trabajadores en las distintas empresas públicas que tiene la Junta de Extremadura, como Urvipexsa, Gpex...".