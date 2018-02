Vara afirma sólo sin frentes puede haber sistema financiación justo

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este jueves que "la mejor manera" de que en España haya un modelo de financiación autonómica "justo" es "acabar con los frentes", ya que según ha dicho, "no vale combatir los frentes cuando se trata de una comunidad como Cataluña, y estarlos haciendo en otras partes".



En ese sentido, Fernández Vara ha considerado que el "mayor aliado" de Extremadura en la financiación autonómica debe ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Por eso, mientras otros se están haciendo fotos, yo estoy yendo a negociar con el señor Montoro, que al final es de lo que se trata en un país, que necesita de todo menos los frentes", ha señalado.



Así, Vara ha advertido que "si alguien quiere contar con Extremadura para hacer frentes, que se pongan en la cola, porque no lo vamos a hacer", ha dicho.



Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre "qué alianzas está construyendo Extremadura de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica".

MONAGO

En la formulación de su pregunta, el presidente del PP de Extremadura ha recordado que aunque en la actualidad, el jefe del Ejecutivo extremeño se queje "amargamente" del actual modelo de financiación autonómica, cuando se firmó, él "tragó" y "estaba de acuerdo" con ese sistema, pero "ahora todo el mundo se queja, especialmente los presidentes socialistas", ha dicho.



Monago se ha referido a la reunión celebrada esta semana entre los presidentes de Galicia, Aragón, Castilla y León y Asturias, que tienen "problemáticas similares" a las de Extremadura, en un encuentro en el que no participó Fernández Vara.



Un hecho que el dirigente del PP extremeño ha achacado a que Fernández Vara "está solo en esta materia", y "no puede estar en alguna foto porque no se fían" de él, ya que "si no, no tiene lógica" que el presidente extremeño no estuviera en este encuentro.



"Usted al final habla con los socialistas gallegos en la oposición, y con Valencia, que tiene otras problemáticas distintas", ha señalado Monago dirigiéndose a Vara, tras lo que ha asegurado que le "preocupa" que el presidente extremeño "está solo en esta materia".



"Nos tiene que preocupar a todos, porque nos estamos jugando los cuartos, nos estamos jugando en definitiva la financiación de nuestra comunidad autónoma", tras lo que ha reafirmado Monago que Vara "no está negociando con el señor Montoro".



VARA RECHAZA LOS FRENTES



Por su parte, Vara ha reafirmado que en la actualidad España "necesita de todo menos los frentes", ya que según ha alertado, "en el fondo, cuando el norte se pone contra el sur, cuando el este se pone contra el oeste, y cuando todos están contra todos", a este país "no hay quien lo gobierne".



En ese sentido, Vara ha señalado que su manera de hacer política "no es la de constituir permanentemente frentes en este país, porque si no, no hay quien lo gobierne", tras lo que ha advertido que "si alguien quiere contar con Extremadura para hacer frentes, que se pongan en la cola, porque no lo vamos a hacer", ha dicho.



"A mi no me gustan las fotos, prefiero el trabajo", ha aseverado Vara, quien ha desvelado que esta semana ha hablado con tres presidentes autonómicos y la próxima semana hablará con otros dos, aunque no ha avanzado sus nombres, aunque ha aclarado que "no para hacer frentes".



En ese sentido, el presidente extremeño ha reafirmado que la Junta de Extremadura va "a negociar", tras lo que ha defendido que "la mejor manera de que haya un modelo de financiación en España justo, es acabar con los frentes", ya que según ha dicho, "no vale combatir los frentes cuando se trata de una comunidad como Cataluña, y estarlos haciendo en otras partes, no vale".



Ha añadido que en este sistema "no hay que hablar tanto del qué o del cómo, hay que hablar del para qué queremos un modelo de financiación", si se quiere una sanidad, una educación, una dependencia mejor, ya sea para cultura o para vivienda. "¿O lo queremos para decir que unos ganamos y otros perdemos? porque me da que de eso va la cosa", ha planteado Vara.



"En este país nos hemos acostumbrado a que para yo gane, alguien tiene siempre que perder, y yo a eso me niego", ha señalado el presidente extremeño, quien



Respecto a la reunión mantenida con Montoro, Fernández Vara ha trasladado que el Gobierno "quiere simplificar el modelo, quiere recuperar el Fondo de Cooperación Interterritorial", así como establecer dos fondos, uno para servicios fundamentales y otro no, y además quiere hablar de la deuda.



Ante esta situación, Vara ha relatado que en este encuentro pidió al ministro de Hacienda que ponga una propuesta encima de la mesa para empezarla a discutir, ya que "cuanto más se tarde en poner una propuesta encima de la mesa, más frente habrá", y cuando haya un frente en cada punto de España "este país será ingobernable", ha vaticinado.