Extremadura no ha recibido "ninguna" alerta retirada leche infantil

21 diciembre 2017 | Publicado : 14:12 (21/12/2017) | Actualizado: 14:56 (21/12/2017)

Así, lo ha señalado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en relación con la retirada por parte de Lactalis Nutrición Iberia de 30 nuevos lotes de sus fórmulas de leche en polvo para lactantes como medida de precaución tras la aparición de varios casos de salmonella en Francia.

El titular extremeño de Sanidad ha dicho que, si la Comunidad Autónoma recibiera la alerta de la Aecosan se actuará como "la vez anterior", en alusión a la retirada del mercado de la región, la pasada semana, de todos los lotes de papillas de inicio de cero a seis meses de la citada marca.

Según Vergeles, "no nos ha llegado la alerta todavía de la Ecosan; en cuanto nos llegue la alerta de la Ecosan se trabajará como hemos trabajado la vez anterior, se retirarán los lotes, si es que están en la comunidad autónoma", matizando que "sólo" la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición "sabe" si Extremadura tiene esos lotes.

Asimismo, el consejero de Sanidad ha apuntado que "si Extremadura no tiene esos lotes, no tiene por qué ser alertada", asegurando que, "si a nosotros nos llega la alerta, pues actuaremos como hemos actuado la vez anterior; de momento, que yo sepa, no ha llegado ninguna alerta a la Dirección General de Salud Pública, que es donde se recepciona la alerta de este tipo de cuestiones y viene de la Ecosan".