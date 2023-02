CCOO apunta que los datos "siguen marcando una tendencia de mejora en el empleo laboral"

Ep.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha aseverado a tenor de los datos de paro del mes de enero conocidos este jueves que "siguen marcando una tendencia de mejora en el empleo laboral" a pesar del desempleo que se produce, así como que estos datos reflejan una menor pérdida de empleo en un mes "tan significativo" como enero.



Un mes en el que en la región tienen lugar campañas como la de Navidad y en el que se incrementa el número de personas empleadas, "pero es un trabajo bastante inestable y por lo tanto decae", ha continuado Chacón en declaraciones a los medios en Badajoz, al tiempo que ha insistido en que ha caído menos que en otros años, en torno a 10.000 menos que el año pasado.



Ante ello, ha ahondado en que ello significa que "estamos dando una vuelta al mercado laboral", fruto fundamentalmente de ese diálogo social, "donde hemos conseguido por un lado esa reforma laboral que está dando mayor estabilidad en el empleo, estamos viendo cómo están creciendo los contratos indefinidos sobre los temporales", ha señalado.



Por otro lado, ha citado como "importantísimo" lo que han conseguido "arrancar" a este Gobierno, como ha sido ese Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.080 euros, "que al final dinamiza la economía y es también proclive para crear y generar nuevos empleos".



ASIGNATURAS PENDIENTES



Como "asignaturas pendientes", Encarna Chacón ha indicado en el caso de la región extremeña la aplicación de los fondos de recuperación, donde se propicie esa industrialización "tan necesaria"; junto con seguir reforzando la negociación colectiva, con esos beneficios que están obteniendo los empresarios y al hilo de los cuales ha defendido que "ya es hora de ese reparto".



Así, ha planteado que cuando ha habido necesidades por parte del empresariado, el Gobierno y los sindicatos han apoyado para que tuvieran subvenciones "suficientes", pero que, "sin embargo", ahora que es un momento "de repartir y de salir de esta crisis de otra manera", "resulta" que están en contra.



Del mismo modo, ha tachado de "irresponsabilidad" que la patronal no haya participado en un ámbito de diálogo y que, pese a que están trabajando tanto sindicatos, como patronal y el Gobierno para mejorar las condiciones de la ciudadanía, "en este caso, ni siquiera se han presentado a ese ámbito de negociación".



En el caso de Extremadura, desde CCOO lo que están exigiendo al empresariado es que, en los convenios colectivos, puedan ir incorporando esas cláusulas de revisión salarial que garanticen que no se tiene una pérdida de poder adquisitivo, razón por la cual es "importante" también este Salario Mínimo Interprofesional en la región, donde va a afectar a más de un tercio de trabajadores en sectores "tan esenciales" como el campo, la hostelería o servicios.



Además, ha dicho, "va a tirar también" en la negociación colectiva de otras categorías que van a tener que "elevar" también sus salarios.



"Por lo tanto, estamos dando la bienvenida a esas iniciativas, tanto de la reforma laboral, del Salario Mínimo Interprofesional que todo ello va a mejorar el mercado laboral en nuestra región y también en nuestro país", ha destacado.



En este punto y preguntada por cómo valora la caída de las afiliaciones a la Seguridad Social, Encarna Chacón ha explicado que la modalidad del contrato "ha cambiado", de modo tal que antes sobre un mismo contrato recaían dos, tres, cuatro y cinco personas, pero "ahora hay una mayor estabilidad" y sobre un contrato recae una sola persona.



Así, ha incidido, "es lógico esa caída en la Seguridad Social, porque estamos estabilizando el mercado laboral con la reforma laboral". Sobre esta última, ha precisado que también la tiene recurrida el Partido Popular, "otra cosa más que nos sigue sorprendiendo cómo se puede estar queriendo gobernar cuando estás en contra de una mayoría social como somos la clase trabajadora".



La secretaria general de CCOO de Extremadura ha hecho estas declaraciones a los medios antes de impartir una charla sobre el futuro de las prácticas no laborales en la Facultad de Comunicación de Badajoz acompañada del secretario confederal de Juventud, Adrià Junyent, quien también se ha referido a los datos del paro conocidos este jueves, y ha destacado que, a nivel estatal, se puede ver que la economía "va un poco más lenta que en otros meses".



"Aún así es la mejor cifra de paro desde 2008, por lo tanto podemos aún tener cierta prudencia y no caer en alarmismos", ha apuntillado, para señalar que el SMI podrá ser también un "incentivador" del consumo de muchas familias y, por tanto, también podrá ayudar a reactivar la economía española.



Adrià Junyent ha afirmado respecto a los datos de la reforma laboral en cuanto a la juventud que "son muy claros", y que la temporalidad ha bajado "muy especialmente" en la juventud, según los datos que se pueden ver de la Encuesta de Población Activa (EPA) de hace unos días.



Al hilo de ello, ha señalado que, en este mandato, se están cumpliendo "grandes hitos", "sobre todo" en cuanto a acabar con la precariedad que ha definido como "un monstruo con muchas cabezas" al que "cuando le cortas una aparecen más".



No obstante, ha agregado, gracias a la acción sindical de Comisiones Obreras están consiguiendo bajar las tasas de temporalidad. "Y lo que nos toca ahora es conseguir un estatuto del becario que de verdad resuelva la precariedad juvenil y que no perpetúe la entrada de la juventud en condiciones precarias", ha concluido.