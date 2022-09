Asaja Extremadura denuncia la situación "crítica" del sector del pimentón de La Vera

Asaja Extremadura ha denunciado la situación "crítica" del sector del pimentón de La Vera, un producto con Denominación de Origen Protegida (DOP), del que viven unas 214 familias en la comarca cacereña con una arraigada tradición en la recogida a mano del producto y el secado con leña de encina, y que se enfrenta a la falta de mano de trabajadores para su recolección y al bajo precio que algunas industrias están pagando por el kilo de pimiento.



El presidente de la organización agraria, Ángel García Blanco, ha explicado que este cultivo abarca una superficie 1.118 hectáreas para esta campaña 2022, frente a las 1.207 del pasado ejercicio. Esto supone una bajada de 89 hectáreas, lo que supone un 9,26% menos.



De esta manera, ha explicado que, en condiciones normales, esto supondría una producción que, en torno a los 3.500 kilos por hectárea, haría una cantidad global de 3.850.000 kilos. Sin embargo, la climatología ha provocado un descenso de producción y escasamente se llegarán a los 2.000 kilos por hectárea, a lo que se une los problemas de los agricultores para encontrar mano de obra para la recolección del pimiento.



Además, ha matizado que "es increíble que en una comunidad autónoma como Extremadura con un índice de paro tan alto no seamos capaces de encontrar cuadrillas para la recogida del pimiento. Las pocas que hay son de trabajadores marroquíes que están poniendo unos precios inasumibles por encima de los cuatro mil euros por hectárea. El Gobierno de Extremadura, junto con el de España, tiene la obligación de solucionar este problema, no se puede consentir que haya miles de parados y estos no quieran trabajar".



Igualmente, García Blanco ha recordado que los costes de producción "se han disparado" pues, fertilizantes, fitosanitarios, energía eléctrica valen mucho más que la campaña anterior, por lo que los cálculos de la organización agraria son que el coste de producción del pimiento para pimentón se vaya a los 3,55 euros por kilogramo.



De esta manera, algunos industriales, "que no todos", amparándose en la situación derivada del escenario bélico en Ucrania, "que no afecta en absoluto a este producto, quieren saquear el bolsillo de los agricultores y ofertan precios que incluso a veces no llegan a los costes de producción".



VIGILANCIA DE LA FIRMA DE CONTRATOS



Ante esta situación, Asaja Extremadura denuncia el "incumplimiento sistemático" de algunas cuestiones, sobre todo las relacionadas con los precios, y por ello, exige a la Junta de Extremadura que vigile si se cumple la obligación de firmar contratos cuando estos tienen un importe superior a los 2.500 euros, según lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, así como la obligatoriedad del pago a los 30 días que establece la misma ley para el caso de productos perecederos.



A fecha de hoy, las industrias están totalmente vacías de producto, lo cual es significativo de la necesidad de compra y de la buena marcha del sector, por lo que el precio del pimiento para pimentón de La Vera debe situarse en torno a los 4,20 euros kilogramo.

"De lo contrario, en un periodo de tiempo muy corto asistiremos a la desaparición de este emblemático producto elaborado de un modo totalmente artesanal", ha subrayado García Blanco.



Asimismo, ha recordado que se trata de un cultivo "enormemente social" dado que cada hectárea supone un número superior a los 100 jornales, y ha insistido en que su cultivo "produce un único y exclusivo producto, el pimentón de la Vera, que amparado en la denominación de origen tiene un éxito tanto nacional como internacional que lo hace exclusivo".



Finalmente, esta organización insta a la Junta de Extremadura a que finalice cuanto antes el estudio de costes de producción e impulse la constitución de una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para que los productores puedan agruparse y "defender dignamente" su producto.