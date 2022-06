Arranca con "éxito" la huelga en el campo por "un convenio digno" para los trabajadores

Ep.



La huelga en el campo extremeño convocada por CCOO y UGT ha arrancado este jueves, 16 de junio, con "éxito" de participación y con el objetivo de reclamar "un convenio digno" para los trabajadores de este sector ya que "los tiempos de los esclavos se han acabado".



Así lo han asegurado las secretarias generales de UGT y de CCOO en Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, quienes han subrayado que se trata de la "lucha de los trabajadores" de un sector "esencial" en la región.



Son 65.000 trabajadores de la región que "han parado, están diciendo a los empresarios basta ya", ha espetado Chacón al tiempo que ha afirmado que no están "en la etapa de los santos inocentes" sino "luchando por los derechos legítimos de la clase trabajadora".



En declaraciones a los medios, Chacón ha apuntado que los "540 millones" que llegan "todos los años" de fondos públicos para el sector agroganadero requieren "responsabilidad" en su "gestión" y "una puesta al día de lo que son las condiciones laborales".



Ha pedido a los empresarios "abrir las orejas" y "escuchar" para "saber que el único mecanismo va a ser el diálogo y la negociación" para que el convenio sea "digno" y "regule las condiciones laborales" para que los trabajadores tengan una "vida digna" en Extremadura.



Por su parte, Sánchez ha resaltado que los datos que les van llegando del seguimiento de la huelga "son muy buenos" por lo que es "un día importante para los trabajadores del campo" porque "se están jugando mucho".



"Se están jugando que los empresarios y la patronal del campo dejen de pensar que estamos todavía en los tiempos pasados que mejor no recordarlos porque ni tan siquiera quieren pagar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que es lo mínimo; por lo tanto hay 65.000 trabajadores en pie de guerra", ha apostillado.



Sánchez ha señalado que tras un año y medio de negociación del convenio les han "estado engañando" y "dilatando" el proceso "para que no se hiciera huelga" pero "ha llegado un momento en que los trabajadores y trabajadoras ya no pueden más".



Así, ha evidenciado que el campo "es uno de los sectores más importantes" de Extremadura y sus trabajadores deben "tener un sueldo digno" y estar "bien pagados". "Los tiempos de los esclavos se han acabado y a partir de ahora queda clarísimo que el SMI es totalmente indiscutible que no se pueda pagar", ha dicho.



Sánchez ha manifestado que los empresarios "o se atienen" a lo que entienden "que debe hacerse" o habrá "problemas" porque los trabajadores "ya están cansados" y ha pedido a la patronal del campo que "deje de pensar" que los trabajadores del campo extremeño son "de segunda categoría".



Por su parte, el secretario general de CCOO de Industria de Extremadura, Satu Lagar, ha insistido a la patronal en que "firme" el convenio que tenían "acordado hace un año y medio" y "unas tablas salariales marcadas por el SMI".



Igualmente, el secretario general de FICA-UGT Extremadura, Ricardo Salaya, ha celebrado que los trabajadores "han respondido a la llamada" de los sindicatos para esta huelga porque están "firmemente" decididos a "defender" sus derechos.



Ha asegurado que se han visto "forzados" a esta huelga "por la negativa radical sobre todo de las dos Asajas de sentarse siquiera a negociar" porque "da la sensación que no quieren un convenio".



Del mismo modo, una trabajadora ha señalado, en declaraciones a Europa Press Televisión, que se concentran para "reclamar" sus derechos que no les "quiten" lo que ya tienen que "es lo que intentan". Así, ha pedido "seguir con el Salario Mínimo Interprofesional", que "mantengan" su antigüedad, el "tiempo de bocadillo" y "los pluses" que quieren "quitar".



Chacón, Sánchez, Lagar y Salaya junto con la jornalera han hecho estas declaraciones durante la concentración que se ha celebrado frente a la finca hortofrutícola El Escobar, en Mérida, donde un centenar de trabajadores del campo ha reclamado sus derechos y ha gritado cánticos de protestas.



Finalmente cabe señalar que estas concentraciones y protestas se han repetido por numerosas fincas y empresas del sector en la región, según han informado los sindicatos, donde los trabajadores también han parado para seguir esta huelga que se alargará durante tres días.