CCOO pide aumentar los salarios a través de la negociación colectiva ante escalada precios

CCOO de Extremadura ha instado este viernes al empresariado de la región a aceptar incrementos de los salarios en la negociación colectiva ante la fuerte escalada de los precios que está perjudicando directamente a los trabajadores, especialmente a los que tienen los salarios más bajos porque algunos de los productos que se están encareciendo más son de primera necesidad.



Asimismo, el sindicato ha reclamado al Gobierno que "actúe con contundencia" sobre las causas que generan la subida de los productos energéticos "y no se limite a poner parches", como las bajadas temporales del IVA y otros impuestos.



"La elevada inflación no puede recaer sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores", según ha indicado esta organización sindical en una nota de prensa, en la que ha considerado necesario "recuperar la figura de las cláusulas de garantía salarial en los convenios, que permiten actualizar las nóminas conforme al IPC y así asegurar que no se pierde poder adquisitivo".



Todo ello después de conocer este viernes que los precios se incrementaron en el mes de diciembre en Extremadura un 7,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, 12 décimas más que la inflación anual registrada el mes anterior.



La subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de diciembre ha sido del 2,25 por ciento, frente al 1,47 por ciento de la media estatal. Mientras, la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento en el caso de Extremadura, "no es ni de lejos suficiente para paliar la subida del IPC", ha destacado el sindicato.



Por ello, "se puede hablar de una inflación dual en el caso de los hogares extremeños con menores ingresos, porque los bienes y servicios que concentran su cesta de la compra, son especialmente alimentación y suministros de electricidad, por lo que estas subidas acumuladas están ocasionando una pérdida del poder adquisitivo de los hogares extremeños", ha sentenciado CCOO.