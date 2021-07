Interinos y Laborales Extremadura critica que decreto aprobado "no resuelve temporalidad"

La Asociación de Interinos y Laborales Temporales de Extremadura (PILTEx) ha calificado de "vergüenza" el Decreto Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros porque "no aclara" la situación actual de fraude de ley, no incorpora medidas "realmente disuasorias" y no sanciona la temporalidad de la forma que indica la Unión Europea.

De este modo, el colectivo de temporales ha criticado que el acuerdo aprobado para reducir la temporalidad en las administraciones públicas "no cumple una sola" de las exigencias de la legislación europea y supone una "nueva vulneración" de los derechos de los trabajadores públicos "en situación de abuso".

Por ello, ha considerado que el llamado acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, firmado entre el Gobierno y los sindicatos, es "un acuerdo de la vergüenza, impropio e indigno de un Estado social y democrático".

"No ofrece seguridad jurídica, no define con claridad la situación de abuso, y no incorpora medidas disuasorias, ni mucho menos sancionadoras", según ha asegurado en una nota de prensa la Asociación de Interinos y Laborales Temporales de Extremadura.

Así, en su opinión, este pacto "revalida los "acuerdazos" de 2017 y 2018, apostando por procesos de estabilización, y así de nuevo se opta por "consolidar plazas y no personas, sin garantizar los derechos de los interinos en fraude de ley", aquellos que llevan más de tres años ocupando un puesto.

También ha apuntado la asociación que el plan no cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de junio, según la cual un proceso de consolidación "no es la respuesta adecuada para sancionar el abuso de temporalidad", ya que "no garantiza la compensación a quienes la han sufrido ni supone una sanción a los responsables".

De este modo, ha recordado que Europa ya ha señalado que sólo la indemnización por despido improcedente podría ser acorde al derecho de la Unión, por lo que el colectivo incide en la "reconversión de los temporales en abuso como fijos a extinguir como la solución más justa y económica".

"En esta reforma del Estatuto Básico del Empleado Público no se establecen cortapisas para evitar que el abuso se reproduzca en el futuro, ya que el acuerdo establece una duración máxima de tres años de temporalidad, pero añade que no obstante el interino puede permanecer hasta la resolución de la convocatoria, dejando así sin efecto este plazo máximo", ha lamentado.

De esta forma, PILTEx se une a la petición de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal para pedir que el Congreso "ponga algo de sentido común" y no convalide "semejante despropósito" en contra de los trabajadores públicos y contrario a las directrices europeas.

En este sentido, ha pedido a los partidos políticos que no convaliden el decreto ley del Gobierno y ha resaltado que seguirán también sus movilizaciones para conseguir una "solución justa a todo este sinsentido".