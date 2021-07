UPA-UCE Extremadura reclama una subida de precios para los fruticultores

Ep

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reclamado una subida de precios para los productores de fruta extremeños, en una campaña caracterizada por una "histórica caída" de la producción tanto a nivel nacional como europeo y que ya registra casi el 45 por ciento del fruto recogido.



Así lo ha reclamado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, quien ha explicado que en el panorama europeo, las heladas de la primavera "dañaron gravemente" la producción, tanto en Italia como en Francia, lo que supuso una caída de producción del 35 por ciento con respecto a la media de los últimos cinco años y un 20 por ciento si se compara con el último ejercicio.



En el conjunto nacional, señala que las tormentas y pedriscos dejaron como consecuencia una reducción de más de un 20 por ciento sobre el pasado 2020, donde ya se registró también una notable bajada de producción.



Además, la organización esperaba para esta campaña una recuperación de la producción de cereza en Extremadura con respecto al año pasado pero, finalmente, y debido a las últimas tormentas, registrará una "caída muy importante por segundo año consecutivo".



El resto de la fruta de hueso, a pesar de los problemas generados por las heladas y el pedrisco, registrará una producción similar a la campaña anterior, según los cálculos de la organización



"Con este panorama, ya podemos decir que estamos en una campaña protagonizada por la caída de producción histórica tanto a nacional como europeo", ha lamentado Ignacio Huertas.



Así, y con respecto a los precios, Ignacio Huertas ha apuntado que tanto el melocotón como la nectarina arrancaron con unos precios similares a los del año pasado, pero siguen sin alcanzar los niveles que deberían, teniendo en cuenta la escasez del producto y la subida de los costes que han soportado los agricultores.



En cuanto a la producción principal de Extremadura, la ciruela, esta organización agraria apunta que comenzó con precios similares al año pasado pero ha alertado de que en las últimas semanas "se están ofreciendo precios de ruina para los fruticultores de estas variedades".



"No podemos entender que esto ocurra en un año en el que hay menos fruta y que, además, se han abierto nuevamente las puertas del mercado brasileño, que era el que demandaba este tipo de variedades", ha señalado Huertas, quien ha considerado que esto pone de manifiesto que el mercado de la fruta no se rige por la oferta y la demanda, sino que está manipulado por las centrales y gran distribución que son las que imponen tendencias y precios".



Por eso, ha avanzado que UPA-UCE Extremadura denunciará esta situación ante la AICA para que investigue todos los eslabones de la cadena, tanto centrales como distribución, "porque no les importa cargarse un sector por una buena cuenta de resultados", ha apuntado Huertas, quien ha asegurado que "este sector da dinero a todos pero se lo están quedando unos pocos".



Además, UPA-UCE ha pedido la reunión de la mesa sectorial con el Ministerio de Agricultura para que se analice la situación y se tomen medidas, donde reclamarán que "se agilicen los estudios de costes de estas producciones para tener referencias oficiales y poder exigir con más garantías que se cumpla la Ley de la Cadena", ya que según reafirma Huertas, "la avaricia de unos pocos no puede acabar con este sector".



RESPUESTA AL MINISTRO DE CONSUMO



Por otra parte, UPA-UCE Extremadura ha lamentado que el Ministerio de Consumo "ponga en marcha campañas en contra de la ganadería y el consumo de carne", tras lo que Huertas ha criticaso que "no se esté poniendo el foco en los sectores que generan verdaderos problemas de contaminación en este país" como son el transporte, la electricidad o la industria y que, sin embargo, se continúe "machacando" a la ganadería.



Para esta organización agraria, el modelo de ganadería extremeña se da en zonas donde no hay mucha otras alternativas. Además, no se tienen en cuenta los beneficios que genera, como la lucha contra los incendios y el mantenimiento del terreno, informa UPA-UCE en nota de prensa.



Finalmente, Huertas ha tachado la campaña del Ministerio de Consumo de "engañosa, fraudulenta e irresponsable", pues "compra los mensajes" de una parte del ecologismo radical que aboga por la desaparición de la ganadería.

Y, ha concluido que "es un grave error que un Ministerio emprenda una campaña de este tipo, basada además en teorías con escaso rigor científico".