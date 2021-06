Unión Extremadura pedirá indemnización por venta semillas "defectuosas" para arroz

La organización agraria La Unión Extremadura ha anunciado que va a reclamar de manera "amistosa" a la empresa Innovaciones Agrícolas SA de Sevilla una indemnización por el suministro de semillas "defectuosas" para sembrar arroz en la comunidad extremeña.

En concreto, reclamará a la empresa la indemnización de la totalidad de las superficies sembradas de un importe de 1.500 euros/ha por pérdida de renta, así como la devolución de los 500 euros/ha del importe de la semilla, y además hacer un seguimiento de lo que va a costar a los agricultores afectados el control de las malas hierbas.

La Unión Extremadura explica también que si la empresa en cuestión no se aviniese a estas compensaciones por la venta de un producto que "claramente no cumple las especificaciones de calidad que estipula la etiqueta", entonces en la organización agraria se verían "obligados" a la interposición de una demanda, "tanto para satisfacer las pérdidas de los agricultores como por la venta de productos con etiquetas falseadas que no reflejan la realidad del producto".

De este modo, indica que más de 7.000 has de arroz sembradas en Extremadura se ha realizado con estas semillas "defectuosas" que "incumplen con las especificidades de calidad que estipula la etiqueta", lo que va a ocasionar "más de 10,5 millones de euros de pérdidas".