CCOO ve "básica" la defensa del empleo y salarios para estimular consumo y recuperación

CCOO de Extremadura señala que el Índice de Precios al Consumo conocido este viernes "no hacen sino constatar la parálisis económica durante la crisis sanitaria", por lo que destaca la necesidad de defender el mantenimiento de los puestos de trabajo y la mejora de los salarios como "elementos fundamentales para estimular el consumo interno y la recuperación de la economía extremeña".



En ese sentido, tal y como informa el sindicato en una nota de prensa, se considera que "ha llegado el momento de retomar la negociación de los convenios colectivos que estaban por cerrar antes del inicio de la pandemia".



Así pues, y del mismo modo que se ha llegado a un acuerdo positivo con el convenio regional del campo, "se han de ir concretando lo antes posible pactos similares en el resto de los sectores" que "aseguren los salarios y la capacidad de compra de los hogares", explica la organización sindical.



Una reflexión que CCOO realiza tras conocer los datos del IPC, según los cuales los precios bajaron 0,8 por ciento en mayo en tasa interanual, una décima inferior a la que se registrara en el mes anterior y es la más baja desde mayo de 2016.



En la media nacional esta tasa se colocó en el -0,9 por ciento, siendo en este caso, dos décimas menos que la del mes de abril, explica.



Así, y aunque durante el mes de mayo se han ido recuperando algunas actividades y los establecimientos comerciales han ido abriendo de manera gradual, "siguen existiendo muchas restricciones para que la demanda vuelva a los niveles anteriores a esta crisis sanitaria".



La evolución a la baja de los precios en Transporte, a consecuencia de una caída continua en los carburantes y lubricantes son la principal explicación de la bajada en la inflación, mientras que por otro lado, aunque la tasa de variación sigue siendo positiva, se ha observado una reducción en los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, tras las tensiones del mes pasado, señala el sindicato.



Además, la tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) sigue situada en el 1,1 por ciento, dos puntos por encima del índice general.



A este respecto, explica CCOO que el INE está elaborando dos agregaciones de productos para calcular la evolución de los bienes y servicios más vinculados con la crisis de la Covid-19, mostrando la evolución de los productos y servicios que más adquirieron los hogares durante el mes de mayo.



De esta forma, los bienes Covid-19 registraron una variación anual del 2,8 por ciento, destacando la subida de los alimentos no elaborados (+5,4%), aunque ha sido un punto y medio menor a la del mes de abril. Por otro lado, los servicios COVID-19 aumentaron su tasa anual en cuatro décimas, aunque se sitúa en un descenso del 4 por ciento.



Respecto a la evolución mensual, en mayo los precios no registraron ningún incremento en la media española y bajaron una décima en Extremadura, destaca CCOO.



Finalmente, cabe destacar que el Transporte y el Ocio y la cultura fueron los grupos que registraron las mayores tasas negativas en el último mes (-0,8 y -2 por ciento, respectivamente en la región) y a los que hay que sumar Alimentación (-0,1%) y Comunicaciones (-0,1%). En sentido contrario, Vestido y calzado registró un aumento mensual del 0,6 por ciento y Hoteles, cafés y restaurantes del 0,5 por ciento.