Asaja Extremadura estudian recurrir el laudo arbitral sobre el convenio del campo

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha anunciado que los servicios jurídicos de dicha organización agraria estudian "ya" la forma de "recurrir" el laudo arbitral dictado recientemente sobre el convenio del campo en la comunidad, "por defectos de interpretación, que obligaba a una subida de los costes laborales por peonada del 22 por ciento".



De este modo lo ha avanzado después de que se haya levantado de la mesa de negociación del convenio del campo de este martes en Mérida, una vez que "no" ha sido aceptado por parte de los sindicatos --ha dicho-- un "incremento" de la jornada laboral de los trabajadores eventuales.



Ha considerado, así, "absolutamente irresponsable" la postura de los sindicatos, quienes --ha apuntado-- "con una clara falta de actitud de negociación se han negado a intentar llegar a un consenso viable entre las partes para hacer viables numerosas producciones agrarias extremeñas debido al aumento de los costes".



Al respecto, García Blanco ha explicado que ha intentado al inicio de la reunión de este martes que los sindicatos pudieran "negociar" un "incremento" de la jornada laboral de las peonadas para "equilibrar" el aumento del 22 por ciento de los costes laborales (de 38,57 euros a 46,34 euros) que --apunta-- fijó como "obligado cumplimiento" el laudo arbitral recientemente, explica en nota de prensa Asaja Extremadura.



Esta "desorbitada" subida junto a otros "incrementos muy importantes" de los insumos, como los fertilizantes o el precio del gasoil, conllevan que "buena parte" de las producciones agrarias extremeñas vayan a ser a "muy corte plazo absolutamente inviables", señala.



De ahí que como medida de "cierto equilibrio" la organización agraria haya propuesto "subir la duración de la jornada laboral de las 06,30 horas -incluido los 15 minutos de descanso- a 07,00 horas", pero los sindicatos "lo han rechazado".



Al respecto, Asaja Extremadura recuerda que se da la circunstancia de que "ya hay" empresarios agrícolas que "empiezan a ver cómo sus cosechas empiezan a ser ruinosas, llegando incluso algunas a arrancar plantaciones de frutales porque la demanda este año es muy escasa y los costes de producción están desbordados". Ocurre de "la misma manera" con el aceite, cuyo precio de venta "ha bajado un 30 por ciento esta campaña", añade.



SITUACIÓN "DRAMÁTICA" DEL CAMPO



De ahí que Ángel García Blanco considere que ante esta situación los sindicatos "también deben de ser consciente de la dramática situación en la que se encuentra el campo extremeño y no, de una manera completamente irresponsable, poner piedras para que todo se hunda". "Y si no hay producciones agrícolas, pues al final tampoco se necesitará mano de obra porque sencillamente no habrá nada que trabajar en ellas", ha lamentado el presidente de Asaja Extremadura.



"Si no hay competitividad, que no la va a ver con estas condiciones, no se va a conseguir un equilibrio financiero en las explotaciones agrarias extremeñas y por lo tanto van a desaparecer miles de jornales de los trabajadores eventuales", ha proclamado Ángel García Blanco.



En este sentido, "mientras no haya un incremento de la jornada laboral de las jornadas no se podrá hacer frente a los costes laborales y de producción", ha señalado ante los medios, una vez que se ha levando de la reunión que se estaba llevando a cabo este martes en Mérida.



"Nos encontramos en una completa indefensión", ha destacado para anunciar seguidamente que los servicios jurídicos de la organización agraria estudian "ya" la forma de "recurrir" el laudo arbitral dictado hace escasas fechas, "por defectos de interpretación, que obligaba a una subida de los costes laborales por peonada del 22 por ciento".



Por último, Ángel García Blanco se sigue preguntando cómo una comunidad autónoma como Extremadura con más de 100.000 parados dentro del Sector Agrario, "es imposible encontrar mano de obra nacional para las campañas agrícolas".