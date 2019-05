La Unión sigue viendo "decisión política" García Seco cambio recorrido tractorada Mérida

Ep.

La Unión Extremadura ha insistido en tachar de "decisión política" de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el cambio de recorrido de la tractorada celebrada en Mérida el pasado 19 de diciembre.

Según cabe recordar, inicialmente la caravana de tractores procedentes de Vegas Altas, Vegas Bajas y Tierra de Barros tenía previsto llegar hasta la sede de Presidencia en Mérida, para entregar al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, un documento en el que exigían el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y la de Mejora de la Cadena Alimentaria, con el fin de que los agricultores perciban precios "más justos" por sus productos agrarios.

Sin embargo, el portavoz de la organización agraria, Luis Cortés, recibió sobre las 22:00 horas del día anterior en su domicilio particular una comunicación de la Delegación del Gobierno donde se expresaba un "cambio de criterio" por el que impedía que la tractorada llegara hasta la Presidencia de la Junta.

"Fue una decisión política, no quería ver tractores en la puerta del presidente de la Junta sencillamente y esa decisión política no estaba basada en la legalidad", ha señalado el responsable de prensa de La Unión, Luis Cortés.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios ante la puerta de los juzgados de Badajoz, donde este lunes declara García Seco como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, sobre lo cual Luis Cortés ha criticado "el capricho de una delegada del Gobierno porque una vez que tu hayas previsto el recorrido y has previsto las medidas de seguridad no hay sentido cambiarlo".

A este respecto, ha explicado que La Unión ha acudido a "ratificar" la denuncia que han interpuesto contra la delegada tras la sentencia dictaminada el mismo 19 de diciembre sobre las 16.00 horas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, en su opinión, "era clarísima".

Según ha rememorado, esta organización agraria había convocado para el pasado 19 de diciembre una manifestación, se les dijo por parte de la Delegación que podían hacerla y el recorrido preveía acabar en Presidencia de la Junta, pero fue una "sorpresa" cuando la Guardia Civil se presentó en su casa a las 22,00 horas del día anterior, siete horas antes de empezar la manifestación, para decir que les "han cambiado el recorrido".

"Esa resolución apenas teníamos tiempo para recurrirla aunque presentamos la demanda a las 9,00 de la mañana la sentencia salió a las 16,00 horas", ha expuesto, para recalcar que según la sentencia firme del TSJEx "es ilegal, eso es vulnerar los derechos que tiene La Unión a manifestarse" porque les habían permitido un recorrido que "cambia" y "no" podían "recurrir" el que se les había "impuesto", "por tanto eso es ilegal", ha incidido.

"Sencillamente lo que venimos a hacer hoy es a ratificar lo mismo que dice el Tribunal Superior de Justicia, La Unión tiene derecho a manifestarse con un recorrido, hay unos plazos y la Policía Local de Mérida tiene un plazo para responder y puede responder lo que le de la gana, pero si en el plazo que se tiene que convocar no se ha dicho nada la manifestación era legal", ha reafirmado.

PROHIBIR EL RECORRIDO

Igualmente, Luis Cortés ha reiterado que este lunes van a ratificar la denuncia y ver qué dice la delegada del Gobierno, sobre la cual ha recalcado que "escudarse en la Policía Local o escudarse en funcionarios" le "parece un poco bajo por parte de la delegada" y que "su verdadera intención era exactamente igual que hizo en Don Benito: prohibir el recorrido de la tractorada".

"No le gusta a Yolanda que los tractores se manifiesten en fin, pero teníamos el derecho y así no los ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia", ha expuesto, al tiempo que ha añadido: "hay una resolución que decía que los tractores podían ir hasta presidencia de la Junta, se nos comunicó en tiempo y plazo, si ella entendía que no podían ir que con el plazo previo que tenía para haberlo hecho nos lo hubiese comunicado".

Ha insistido, además, en que el TSJEx "dice lo contrario" que García Seco: "que sí teníamos derecho a llegar con los tractores hasta Presidencia de la Junta y que fue por una negligencia de la delegada del Gobierno por lo que se impidió el acceso a los tractores".

En este sentido, ha valorado que una delegada del Gobierno "debe de acatar las sentencias judiciales" y que si la sentencia dice que tenían derecho "ella no es nadie por muy delegada del Gobierno que sea para estar en contra de esa decisión", así como que también dice dicha sentencia firme que "ella con su actuación impidió" el "derecho fundamental" de La Unión a manifestación y a reunión.

"Esta mujer se ha equivocado en el fondo, en la forma y se ha equivocado sobre todo en el talante, tiene un talante bastante dictatorial que ha sido lo que le ha perdido entendemos nosotros", ha apostillado Luis Cortés, para quien "el fondo de la cuestión está en el plazo" porque si la resolución que cambiaba el recorrido les llega 48 horas antes hubiesen puesto una demanda, "se reúne el juzgado emite una sentencia y se cumple".

En este contexto ha agregado que la propia sentencia dice que, aunque La Unión tenía "razón", "no se puede ejecutar la sentencia por el plazo", por lo que "no" les "queda más remedio que venir a pedir responsabilidades" por un presunto delito de prevaricación administrativa, que según fuentes judiciales consultadas por los medios podría conllevar una sanción ecónomica o inhabilitación para cargo público.

POLICÍA LOCAL

Tras declarar en el juzgado durante una hora y media aproximadamente en calidad de denunciante, la secretaria general de La Unión, Florentina Mirón, ha insistido en redundar las críticas de la organización agraria por el cambio de recorrido y por que en la segunda resolución "no" se les permitía entrar con los tractores por el casco urbano emeritense, cuando la Policía Local "durante toda la semana" había estado en contacto con ella misma para fijar el itinerario.

"Si hubiera habido un impedimento o la Policía Local no hubiera estado de acuerdo con ese itinerario nos lo hubiera comunicado", ha sostenido Mirón, que ha defendido que La Unión es una organización "bastante reivindicativa" y que "no es la primera vez" que van por el casco urbano de Mérida "precisamente hasta presidencia".