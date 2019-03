APAG muestra su malestar por el peritaje del seguro de sequía en pasto

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha mostrado este miércoles su malestar por la forma de realizarse el peritaje de los seguros agrarios de sequía en pasto, ya que, en su opinión, ofrece una imagen "irreal" de lo que está sucediendo en la región, perjudicando a los agricultores.



En concreto, Metidieri se ha referido a la situación meteorológica que atraviesa el campo, con uno de los inviernos más secos de los últimos tiempos, y que difiere "de manera clara" con la realidad que afirman desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), órgano de coordinación y enlace con la administración para el desarrollo de los Seguros Agrarios, que habla de "una Extremadura verde".



Y es que, según Metidieri, la metodología utilizada por agroseguros "siempre falla contra el agricultor" y ofrece una imagen que "no se aproxima con la real en lo referido a las precipitaciones y situación del campo extremeño, especialmente la dehesa".



De esta forma, APAG Extremadura Asaja ha reclamado que la fórmula para contrastar la realidad del campo debe ser a través de un peritaje sobre el terreno y no con las imágenes de un satélite que ofrece una "realidad distorsionada", tal y como apunta la organización agraria en una nota de prensa.



"En los últimos meses todos sabemos la situación meteorológica que vive nuestro campo, aunque parece que el único que no se entera es el dichoso satélite de Agroseguro", ha resaltado Metidieri.



Además, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha recordado que el pasado 6 de marzo participó en una mesa de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para trasladar la "necesidad" de que se ponga en marcha una metodología de peritaje que garantice de "manera objetiva" la situación de las dehesas.



Ya que, como ha expuesto, lo que se está generando es una "situación de incertidumbre" y con "diferencias claras y contrastables" entre lo que afirma ENESA y lo que "ocurre realmente".



"De continuar en esta línea de trabajo por parte de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, generando dudas, con pólizas con un coste alto para el ganadero, pero con pocas respuestas a la situación real, difícilmente se podrá continuar en el mismo grado de asegurabilidad por parte de los profesionales del campo. No se pueden tomar decisiones vía satélite y sin bajar al terreno", ha sentenciado.