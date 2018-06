Rd./Ep.

El gasto medio por hogar en Extremadura fue de 22.887,31 euros en 2017, un 0,5% menos que el año anterior (3,5% más a nivel nacional), según la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el gasto total en consumo de los hogares en la Comunidad Autónoma se redujo un 0,9% respecto al año anterior (3,9% más a nivel nacional).

Además, el gasto medio por persona en Extremadura bajó un 0,2% situándose en 9.257,04 euros (a nivel nacional sube un 3,7%), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Por grupos de gasto, los hogares extremeños destinaron el 29,9% de su presupuesto a gastos relacionados con la vivienda (un 6,2% menos que en 2016).

En alimentos y bebidas no alcohólicas cada hogar destinó un 14,2% de su presupuesto (un 1,8% menos que en el año anterior) y un 14,2% en transportes (un 14,5% más que en 2016).



Cabe señalar que tras Extremadura, las regiones con el gasto medio por persona más bajo en 2017 son Canarias, con 9.304 euros, y Castilla La Mancha, con 9.758 euros.



En el otro extremo se encuentran las comunidades con mayor gasto medio por persona, que son País Vasco, con 14.175 euros; Madrid, con 13.708 euros, y Navarra, con 13.325.



GASTO POR HOGAR



En el conjunto nacional, y en cuanto al gasto medio por hogar este ha subido un 3,5 por ciento en 2017, hasta 29.188 euros, registrando su tercer aumento anual consecutivo y el mayor desde 2007, según los datos del INE.



En términos constantes, es decir, eliminando el efecto de los precios, el gasto medio por hogar creció un 2,4% en 2017. Por su parte, el gasto medio por persona avanzó un 3,7% en términos corrientes, hasta los 11.726 euros, su valor más alto desde 2008, con un incremento del 2,5% a valor constante.



En la mayor parte de los grupos analizados en esta encuesta se incrementó el gasto medio por hogar en 2017, salvo en alimentos y bebidas no alcohólicas, donde bajó un 0,4%, hasta los 4.108 euros.



El mayor repunte fue para transporte, parcela en la que las familias gastaron 3.667 euros de media, un 12,4% más que en 2016, por el incremento del gasto efectuado en la compra de vehículos y utilización de vehículos personales.



Le sigue el grupo de restaurantes y hoteles, con un aumento del gasto del 8% respecto a 2016, hasta 3.003 euros de media anual; el de comunicaciones, donde las familias gastaron una media de 930 euros, un 5,4% más, y vestido y calzado, que supuso un gasto medio de 1.515 euros, un 4,4% más, por el aumento del presupuesto destinado a ropa.



LOS GASTOS DE LA VIVIENDA 'SE COMEN' EL 30% DEL PRESUPUESTO



Durante 2017, los hogares dedicaron la mayor parte de su presupuesto a tres grandes grupos: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 8.774 euros, el 30,1% del presupuesto total del hogar; alimentos y bebidas y no alcohólicas (4.108 euros, el 14,1% del presupuesto), y transporte (3.667 euros de gasto medio, el 12,6% del presupuesto total).



Dentro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, los más consumidos por las familias fueron carne (3,1% del gasto total); pan y cereales (2%); pescado y marisco (1,7%), y leche, queso y huevos (1,7%), mientras que en el grupo de transportes destacó el gasto destinado a carburantes y lubricantes (4,2% del presupuesto), automóviles (3,6%) y mantenimiento y reparación de vehículos (2,1%).



Por primera vez, esta encuesta del INE incorpora los gastos que realizan los hogares a través de Internet. El 25,7% de las familias efectuó el año pasado alguna compra en Internet, frente al 21,6% del año anterior. El gasto medio anual de estos hogares en compras por Internet fue de 1.723 euros, un 3,8% más que en 2016.