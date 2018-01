Campamento Dignidad aboga por "legalizar y normalizar" el rebusco

Ep

El Campamento Dignidad ha pedido al Gobierno extremeño que busque una "solución política" para "legalizar y normalizar" el tema del rebusco en los productos del campo porque "para eso están los políticos".

Así lo ha reclamado un representante del Dignidad de Villafranca de los Barros, José Martínez, junto a otro miembro, del colectivo Juan Luis Díaz, criticando que, hace dos años, la Junta de Extremadura sacara un decreto que "atendía a los grandes empresarios del campo" y donde prácticamente se hacía "imposible la práctica del rebusco".

En este sentido, ha cuestionado que dicho decreto plasme que la fecha de inicio del rebusco de la uva sea sobre mediados de octubre, lo cual "tiene un pase", mientras que con lo que no están de acuerdo es que el de la aceituna sea el 1 de marzo porque, en el caso de Tierra de Barros, "no hay una aceituna en el campo".

Y es que, "el 99 por ciento de la gente que va a rebusco son gente que va a ganarse un sueldo dignamente", ha señalado Martínex, quien ha criticado que la Guardia Civil "no dé la presunción de inocencia" a personas que llevan a cabo esta práctica, sino que "coge a un coche que viene de rebusco y automáticamente entiende que es robada, le paralizan y le quitan la aceituna".

En esta línea, Martínez ha recordado que, hace unos tres años, cuando gobernaba el PP en Extremadura, mantuvieron una reunión sobre este mismo problema con el actual presidente de la Junta de Extremadura y entonces líder de la oposición, Guillermo Fernández Vara.

Durante dicho encuentro, Vara les instó a "salir a la calle para reivindicarlo", ha asegurado José Martínez, quien ha lamentado que ahora que gobierna Fernández Vara, la Junta de Extremadura saque un decreto "más regresivo que el borrador que tenía el PP".

Por su parte, otro miembro del colectivo, Juan Luis Díaz ha señalado que el aprovechamiento de los productos y los subproductos de la agricultura habría que "legalizarlo y normalizarlo" para que la gente que tiene necesidades porque no les llega el sueldo tengan un "impulso económico".

Además, Díaz ha manifestado que "no consiente" que se asemeje el rebusco con el robo porque "no es lo mismo", ya que "no toda la aceituna que se compra de rebusco es robada".

De esta forma, Juan Díaz ha pedido que "se pueda rebuscar legalmente y se separe el grano de la paja", es decir, "que no metan a todos en el mismo saco", ha señalado el representante del Campamento Dignidad, quien ha avanzado que están dispuestos a salir a la calle para reclamarlo.