Los precios industriales crecen en Extremadura un 3,6% en diciembre

Los precios industriales han aumentado en Extremadura un 0,3 por ciento el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior y un 3,6 por ciento en tasa interanual, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A nivel nacional, los precios industriales han aumentado un 0,2 por ciento el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior, pero han desacelerado su crecimiento interanual casi un punto y medio, hasta el 1,8 por ciento.



Con el repunte interanual de diciembre, los precios industriales encadenan 15 meses consecutivos de ascensos después de haberse incrementado en los últimos tres meses de 2016 y en todos los meses de 2017.



La moderación de la tasa interanual de los precios industriales se ha debido al descenso en más de cinco puntos de la variación interanual de la energía, hasta el 1,2 por ciento, debido a que los precios del refino de petróleo aumentaron menos en diciembre de 2017 de lo que lo hicieron en igual mes de 2016, y al abaratamiento de la producción de energía eléctrica.



Los bienes de consumo no duradero también han contribuido a la desaceleración de la tasa interanual de los precios industriales al recortar su variación anual tres décimas, hasta el 1,2 por ciento, por el menor coste en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.



La tasa de variación anual del índice general sin energía ha bajado una décima en diciembre, hasta el 1,9 por ciento, con lo que se sitúa una décima por encima de la del índice general. No era superior a la tasa general desde noviembre de 2016.



En términos mensuales, los precios industriales han avanzado un 0,2 por ciento en diciembre, tres décimas menos que en noviembre, debido principalmente al incremento de los precios de la energía, de los bienes intermedios y de los bienes de consumo no duradero.



En concreto, la energía ha elevado sus precios un 0,3 por ciento respecto a noviembre por el encarecimiento de la producción de gas y del refino de petróleo; los bienes intermedios también han aumentado sus precios un 0,3 por ciento por la producción de metales preciosos, y los bienes de consumo no duradero han elevado su tasa mensual un 0,1 por ciento por la fabricación de bebidas y el procesado de conservación de carne.



TASAS POSITIVAS EN 16 COMUNIDADES



El pasado mes de diciembre la tasa anual de los precios industriales ha bajado en 15 comunidades autónomas y se ha mantenido en Castilla y León y Extremadura. El descenso más significativo ha correspondido a Canarias, que recortó su tasa anual 6,1 puntos, hasta el 1,1%.



Pese a la bajada de la tasa interanual en la mayor parte de las regiones, todas las comunidades presentaban en diciembre valores interanuales positivos de precios industriales salvo Madrid, que ha registrado una tasa del -0,3 por ciento.



Las tasas positivas más elevadas correspondieron a Andalucía y Extremadura (3,6% en ambos casos), Asturias (3,1%) y Galicia (3%).