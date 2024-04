Castilblanco convierte sus fachadas en "un diccionario" castúo

EpTV



La localidad pacense de Castilblanco, de apenas 800 habitantes, ha puesto en marcha una iniciativa con la que los vecinos están colocando placas en sus fachadas con palabras en castúo, dialectos o apodos del pueblo con el objetivo de poner en valor una lengua que, con el paso del tiempo, "se va perdiendo".



Así lo ha explicado uno de los integrantes de la asociación cultural 'El Tesoro del Cerro' y vecino de Castilblanco, Ramón Luengo, quien ha recordado que la iniciativa surgió por parte de este grupo vecinal hace "un par de meses" para "recordar a los mayores" del pueblo.



"Hemos puesto plaquitas con las palabras que teníamos y recordando sobre todo a nuestros mayores, que no se nos olvide que somos extremeños y tenemos nuestro idioma propio", ha reivindicado.



Hasta el momento han recopilado más de 1.200 palabras en un "diccionario local" entre las que se pueden encontrar "camueso", que traducen como "cabezón"; "ajocinar", que descifran como "caer de cabeza", o "jichón", que significa "golpe".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Luengo ha considerado que si la gente escucha decir "solo la palabra" en castúo les tacharían "de paletos" pero aportando el significado en la misma placa "tiene su lógica" y pretenden que este lenguaje "no caiga en olvido" porque los chavales "no las utilizan", ha incidido.



Además, Ramón Luengo se ha comprometido a colocar "desinteresadamente" las 40 primeras palabras para que los vecinos "se animen" y "coloquen las suyas".



"UN RECLAMO TURÍSTICO"



Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Castilblanco, Jennifer López, ha asegurado que al consistorio le ha gustado "muchísimo" la iniciativa y el objetivo es enfocarla como "un reclamo turístico" para que los visitantes puedan hacer un recorrido por la localidad y ver las palabras que se "están recuperando" del castúo y del dialecto de Castilblanco.



"La idea es convertir las fachadas del pueblo en un diccionario y poder recuperar todos nuestros dichos de los antepasados y desde el ayuntamiento estamos buscando la forma de poder colaborar económicamente porque, hoy por hoy, cada vecino se hace cargo de los costes de las placas", ha manifestado la concejala.



Además, López ha apuntado que los vecinos están "respondiendo muy bien" y ya se han instalado unas "40 placas" mientras que están a la espera de recibir más encargos.



Asimismo, Paco Peralvo es uno de los vecinos de Castilblanco que ha colocado una placa con la palabra "ostincana" en la puerta de su casa y ha explicado que significa "sorpresa" o "exclamación por algo", a lo que ha añadido que la había escuchado "muchas veces" pero que estaba "en desuso" y por eso decidió colocarla en su fachada.



Y, ha concluido que "yo creo que esto va a suponer un revulsivo para el pueblo y se van a recuperar muchas palabras que no están en el diccionario pero las utilizamos muy a menudo".