Gil Rosiña valora papel de la Fundación Mercedes Calles como generadora del arte

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha valorado el papel de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero como generadora y dinamizadora del arte y la cultura en Extremadura.

La responsable ha realizado estas declaraciones en la capital cacereña donde ha participado este pasado jueves en la entrega del premio de periodismo Ciudad de Cáceres promovido por la Fundación Mercedes Calle y Carlos Ballestero, un premio que en su décimo primera edición ha recaído en la periodista y escritora, Rosa Montero.

En concreto, el trabajo reconocido ha sido el artículo "Una ballena varada en una playa", publicado por la escritora y periodista madrileña en El País Semanal el 9 de diciembre de 2018, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

En referencia al mismo, la portavoz del Gobierno regional ha dicho que "no puede ser más oportuno, ya que señala al tren como elemento vertebrador de las zonas rurales, símbolo inequívoco del progreso y factor positivo en la lucha contra la despoblación", insistiendo en que, desde todos los ámbitos, se "deben seguir reivindicando unas infraestructuras dignas y del siglo XXI para la región".

Gil Rosiña ha asegurado que en un momento como el actual, en el que es "complicado" el debate "tranquilo y sosegado más allá de los 140 caracteres de un tuit", es un "buen ejercicio" releer el artículo de Rosa Montero, valedor del Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres.

En ese sentido, ha manifestado que no sólo es "extraordinario" que una escritora y periodista de la talla de Rosa Montero escriba sobre Extremadura y sobre Cáceres, sino que lo haga invitando al lector a reflexionar sobre qué país se quiere tener, "un debate riguroso y profundo el de la España de dos velocidades, de aquella que crece y progresa y de la que lucha bajo un manto de paraguas para no agonizar. Me parece una invitación muy oportuna, muy necesaria, muy de rabiosa actualidad", ha aseverado.

Gil Rosiña ha agradecido a Montero su contribución a hacer "causa común" con la región en su reivindicación por el tren digno, apelando a su "sensibilidad" y su "buena pluma", para mostrar además "lo mejor" de la ciudad "maravillosa" que es Cáceres, de la que ha subrayado que es "uno de los mejores exponentes del rico patrimonio artístico, cultural, natural y gastronómico de Extremadura".