Gallardo rechaza etiquetado genérico que perjudica calidad tabaco produce en Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha recordado que, en estas comarcas, se produce el 98% del total de España, y ha rechazado el etiquetado genérico de las cajetillas, que supondría un ataque a la "calidad" de la producción extremeña.



Antes de visitar las instalaciones de Cetarsa, en Talayuela, Gallardo se ha posicionado en contra de la medida impulsada por el Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

Para el líder del PSOE extremeño, "el etiquetado genérico no es algo que vaya a prohibir el tabaco, sino que lo que prohíbe es la calidad en el tabaco", defendiendo que "aquellos que deciden ser usuarios lo hagan con tabaco de calidad, que es lo que Extremadura exporta".



Según Gallardo, el etiquetado genérico implicaría la "igualdad de todo tipo de tabaco de terceros países donde la trazabilidad y la calidad no esta garantizada", reiterando el "apoyo claro" del PSOE al sector tabaquero.

Así, ha insistido en que "el PSOE no titubea en la defensa de los intereses de los extremeños", y menos cuando afecta al empleo y a la "dignidad de las personas", motivo por lo que los socialistas extremeños defienden el sector del tabaco "en Extremadura, en Madrid y también en Europa".



Gallardo ha subrayado que el motivo no es otro que el cultivo de tabaco "es la forma de vida" para 20.000 familias que son las que "sostienen al mundo rural", reiterando que "no sólo es una forma de vida, también es la forma en cómo se hace la Extremadura que conocemos y, por lo tanto, lo que genera el equilibrio entre el mundo rural y urbano".



El secretario general del PSOE de Extremadura ha subrayado, además, que la mayoría de estas 20.000 personas que viven del sector son mujeres. Un empleo femenino que, ha incidido, es el "más castigado" desde que María Guardiola llegó al gobierno autonómico.



Ha añadido que "Extremadura cultiva tabaco, no cultiva fumadores", ha remarcado Gallardo, quien ha añadido que la producción del 98 por ciento del total del país convierte a la región en una "verdadera potencia", afirmando que "tenemos que defender aquello que genera riqueza y genera empleo".

Miguel Angel Gallardo ha concluido que se trata de un empleo que corre el riesgo de destruirse si no se defiende, como el PSOE ha hecho "siempre en los tiempos difíciles" que ha vivido este sector.