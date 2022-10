Vara: "Seguimos trabajando con la empresa de la gigafactoría en el trabajo previo"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado en relación a la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y su inclusión en el PERTE que desde la Administración regional siguen trabajando con la empresa "en todo lo que significa el trabajo previo" para que el proyecto sea "una realidad".

Vara ha indicado, a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz por posibles novedades en las ayudas del PERTE a la gigafactoría, que él sepa "no" y que en cualquier caso ratifica lo mismo que ha dicho en días atrás.

"Nosotros seguimos trabajando con la empresa en todo lo que significa el trabajo previo para que el proyecto sea una realidad", ha hecho hincapié, para remarcar que en el país se acaban "poniendo de moda según qué términos" y "ya nos creemos que ya en España no se puede hacer nada que no esté o no sean los Perte".

"No es que se pueda, es que se van a seguir haciendo muchas cosas al margen de los propios Perte", ha concluido.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones antes de participar en la inauguración del Congreso de la Asociación de Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), en el Hospital Universitario de Badajoz.