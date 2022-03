Salaya confía en llegar a acuerdo con Unidas Podemos para salvar presupuestos Ayuntamiento

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, confía en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para sacar adelante los presupuestos municipales de 2022 y ha defendido que los proyectos consensuados con la formación morada en anteriores ejercicios están muy avanzados y "se está cumpliendo el acuerdo".



Salaya ha acusado a la formación de "ser poco realista" en relación a la ejecución de sus propuestas ya que los proyectos de acuerdo "están en redacción, en licitación o ejecución", ha insistido el regidor, que ha confiado en que Unidas Podemos finalmente votará a favor del presupuesto que, por otra parte, incluye una modificación fiscal propuesta por los morados.



"La ciudad necesita un presupuesto ya que si no lo hubiera nos enfrentaríamos a una situación tan absurda como el haber afrontado una reforma fiscal en el marco del acuerdo con Unidas Podemos, y ahora tener dificultades para gastar el dinero que se ingresa con esa reforma fiscal", ha dicho en alusión al aumento del IBI y del impuesto de circulación.



Por ello, ha reiterado en que se llegará a un acuerdo y ha enmarcado las críticas de Unidas Podemos en un contexto electoral por la proximidad de los comicios municipales de 2023, al tiempo que ha elogiado la postura propositiva de la formación frente a otros grupos de la oposición que "no han presentado ni han intentado negociar un presupuesto en lo que va de legislatura".



Así, ha insistido en que se están consiguiendo "muchas cosas" de las que se recogían en el pacto y ha augurado que las nuevas peticiones no encontrarán problemas para cumplirse "si van en el mismo sentido que lo que se negoció en el acuerdo de legislatura por la mayoría está en marcha".



En cuanto a los tres bloques que plantea Unidas Podemos (cultura, vivienda y movilidad), el regidor cacereño ha insistido en que "se ha avanzado mucho" en cuanto a la marca de Festivales de Cáceres, que está a punto de salir adelante.



Respecto a las propuesta de movilidad, se está cumpliendo con ellas a pesar de la tardanza de los trámites urbanísticos y de contratación pero "el Ayuntamiento de Cáceres está consiguiendo que no queden desiertos concursos", como pasa en otros municipios.



RETRASO EN LA OFICINA DE VIVIENDA



Sí ha reconocido un "retraso" en la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Vivienda, otra de las peticiones de Unidas Podemos, porque se está buscando una "fórmula de gestión" para que "sea efectiva de verdad", ha dicho el alcalde a preguntas de los medios sobre este asunto tras presentar el premio que ha recibido la ciudad por el reciclaje de papel y cartón.



"Lo que hagamos queremos que tenga resultados, que sea práctico y que no genere gastos extraordinarios", ha asegurado el alcalde que ha lamentado que esté aumentando el precio de la vivienda en la ciudad "como muchas otras cosas", algo que achaca a la disminución del paro y a la implantación de empresas que tienen una repercusión inmediata en el precio del alquiler.



A la pregunta de por qué no se han agilizado más los proyectos acordados con Unidas Podemos, Salaya ha insistido en que "van bastante bien", y ha recalcado que cuando se negocio con la formación morada y se revisen "van a ver que van más rápidos de lo que piensan", como la conexión del barrio de Montesol con el Paseo Alto, que "saldrá en los próximos meses a licitación".



Respecto al carril bici de la avenida de la Hispanidad "también se ha avanzado mucho" porque "las propuestas de Unidas Podemos se ha priorizado", ha añadido el regidor, que ha recordado que el ayuntamiento está gestionando "muchos millones de euros" procedentes de los fondos europeos del Plan de Resiliencia y Recuperación, lo que hace que los servicios técnicos tengan más trabajo para sacar adelante la redacción de los proyectos.