Unidas Podemos acusa al Gobierno de Cáceres de "falta de eficacia" respecto a presupuestos

Ep.



La portavoz del grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres, Consuelo López, ha afirmado que rechazarán los presupuestos municipales que ha diseñado el Gobierno local para 2022 "si no se compromete con los tres grandes propuestas de la formación para los próximos meses en vivienda, cultura y movilidad".



López ha acusado al Ejecutivo cacereño de "falta de voluntad y eficacia" para llevar a cabo los proyectos pactados con la formación morada en 2020 y 2021, muchos de los cuales no están ni proyectados, según ha dicho.



"Si el Pleno de presupuestos fuese mañana votaríamos no", ha espetado la portavoz en una rueda de prensa en la que ha mostrado el descontento de la formación morada con el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados con el Ejecutivo en minoría de Luis Salaya, con quien se reunirán la semana que viene para negociar el apoyo a los presupuestos de 2022.



López ha desgranado algunos de los proyectos que la formación había planteado en el pacto con el PSOE como, por ejemplo, la red de los baños públicos, aprobada el pasado año, que cuenta con una partida de 150.000 euros para tres cabinas autolavables y que "ni siquiera han sido licitadas".



Tampoco se ha puesto en marcha el proyecto piloto para la creación de un corredor escolar dotado con 10.000 euros, o la conexión peatonal entre Montesol y el Paseo Alto, y en nuevos proyectos como la reforma de la Ronda de Pizarra, "no se contempla la creación de un carril bici", ha dicho.



El pacto de estabilidad contemplaba la modificación de los estatutos del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica con el fin de poder ampliar presupuestos y funciones. Aunque los estatutos se han modificado con el apoyo de la formación, se abstuvo en la votación de los presupuestos porque "el Consorcio cuenta con menos financiación para un año que la Fundación Lumbini Garden para realizar una jornada de tres días".



"El presupuesto del consorcio es irrisorio", ha sentenciado la portavoz que ha ofrecido una rueda de prensa junto al concejal Ildefonso Calvo para hacer un balance de lo pactado con el equipo de Gobierno en el último año y las tres grandes propuestas para los próximos meses relacionadas con la cultura, la movilidad y la vivienda. "Si el equipo de gobierno no se compromete a sacarlos adelante, no contará con el apoyo de nuestra formación", ha espetado.



CULTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD



En materia de cultura, Unidas Podemos pide la creación de una marca que aglutine a los festivales de calidad que se celebran en la ciudad, proyecto sobre el que viene trabajando con el equipo de Gobierno en los últimos meses y que sí aparece contemplado en los presupuestos de este año.



"El proyecto está muy perfilado, el contenido muy definido y queda ya encajar en la norma la filosofía del proyecto", que contemplaría la perspectiva de género fomentando la contratación de mujeres en profesiones en las que se encuentran subrepresentadas, la sostenibilidad social con más reciclaje y menos residuos y la contratación de empresas locales.



En cuanto a la vivienda, la formación considera que "no es tolerable que una de las grandes preocupaciones ciudadanas esté ausente de la agenda municipal", por lo que ha vuelto a reiterar la creación de una Oficina Municipal de Vivienda que canalice la oferta de alquileres o las ayudas a jóvenes, entre otros asuntos.



"El alquiler en la ciudad está comenzando a ser un problema", ha explicado López, que ha añadido que los precios se han incrementado y el alquiler supone una porción cada vez mayor del sueldo de los jóvenes y los y las trabajadoras. Ante esta situación, "el ayuntamiento debe actuar si no quiere seguir perdiendo población y quiere facilitar a los jóvenes un proyecto de futuro en su ciudad".



Por eso, la formación propone la creación de una Oficina y un Parque Municipal de Vivienda con una doble función. Por un lado, sería la responsable de la gestión de las ayudas municipales a la vivienda. Por otro lado, sería una instancia de mediación en materia de vivienda frente a las diferentes ayudas del Plan Estatal de Vivienda (rehabilitación, alquiler, bono de alquiler joven, ayudas a la emancipación juvenil...).



En cuanto al Parque de Vivienda municipal para el alquiler, este puede nutrirse del parque propio y de las diferentes medidas previstas por el Gobierno de España, que contemplan distintos programas para el fomento del alquiler público, sobre todo para la población joven y para la población trabajadora con sueldos bajos, para personas mayores o personas con discapacidad y el fomento de alojamientos temporales de viviendas intergeneracionales.



Por otro lado, existe también un programa que pone a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos viviendas libres para su alquiler como vivienda asequible mediante acuerdos de cesión de usufructo por medio de un canon



En cuanto al área de movilidad, Consuelo López ha asegurado que la idea es lograr un modelo de ciudad "sostenible y saludable" basada en la filosofía que prioriza el uso de los espacios por el peatón y que cumpla con los objetivos previstos en la Agenda 2030.



Unidas Podemos, quiere que se apruebe un protocolo de sostenibilidad al que tengan que someterse todas las obras que se realicen en las calles". "No es aceptable que se sigan planteando reformas que dejen de lado a los peatones, al transporte público y a los medios de movilidad sostenible, como ocurre con la anunciada reforma de la Ronda de la Pizarra", ha asegurado.



"Por nuestra parte, trabajaremos para que se cumplan las medidas contempladas en el protocolo de la red de Ciudades que Caminan, a la que Cáceres pertenece", ha añadido.



Con estos planteamientos, Unidas Podemos se reunirá con el Gobierno local la próxima semana para "negociar" los presupuestos de 2022 y decidir el sentido de su voto dada la minoría del Gobierno local que ha contado en los dos ejercicios anteriores con el apoyo de la formación morada y el concejal no adscrito Teófilo Amores para sacar adelante las cuentas. "O se ponen las pilas, o nuestro voto va a cambiar", ha zanjado López.