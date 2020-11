Una enfermera recogerá la Medalla de Cáceres en nombre de todos "primera línea"

El Gran Teatro de Cáceres acoge este jueves, a las 18,30 horas, el acto de entrega de la Medalla de la ciudad que este año se otorga a "todos" los que lucharon y ayudaron a la población cacereña, durante el confinamiento de la pasada primavera.



La medalla la recogerá una enfermera del Servicio Extremeño de Salud (SES) que estuvo trabajando en el Hospital Virgen de la Montaña cuando tuvo que abrirse para atender a enfermos de Covid, y lo hará en nombre de todos los colectivos que, de una forma u otra, trabajaron en primera línea para combatir el virus en la primera ola de la pandemia.



El acto se celebrará con un aforo reducido a 200 personas y se accederá por invitación. Además, se llevarán a cabo otras medidas sanitarias decretadas por las autoridades para evitar la propagación de contagios por coronavirus, de manera que no podrán abrirse las puertas del teatro cacereño al público en general, tal y como se ha hecho otras veces en este acto.



El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, que ha sido el encargado de coordinar el expediente de la concesión, ha señalado que será "un acto muy bonito y emotivo" que servirá de recuerdo a los que perdieron la vida o sufrieron la enfermedad y también de reconocimiento para los que "lucharon en primera línea" en los meses más duros.



Cabe recordar que este año se ha conseguido unanimidad a la hora de conceder esta distinción frente a la abstención en otras ediciones de algunos partidos políticos por no compartir el planteamiento o no estar de acuerdo con los destinatarios de la medalla.



"Se ha trabajado mucho para llegar al consenso y es una forma de que la ciudad agradezca a todas esas personas, trabajadores y voluntarios, lo que hicieron por la población durante el confinamiento", ha señalado Bello en declaraciones a Europa Press. Precisamente, el propio concejal no podrá asistir al acto de entrega al encontrarse de baja laboral.



Cabe recordar que el Pleno municipal de la semana pasada aprobó la concesión de la Medalla una vez se eliminó de la propuesta inicial la alusión a unos colectivos concretos como sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las empresas de limpieza de hospitales, residencias y espacios urbanos, a los transportistas de mercancías de productos de primera necesidad, al pequeño comercio y las tiendas de alimentación y a la red de voluntarios RedCor.



En la nueva propuesta, se eliminaron los nombres de estos colectivos para otorgar la Medalla de Cáceres a "todas" las personas que trabajaron en primera línea, de manera que se agradece la labor, de forma genérica, a todos los trabajadores y voluntarios y no se excluye a nadie.



La Medalla de Cáceres es el máximo galardón que otorga la ciudad a personas o instituciones que han contribuido al desarrollo económico, cultural o social de la capital cacereña. Se entrega de forma anual en noviembre, en torno al día 26, que fue la fecha de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.



Este galardón, que se concede desde 2011, ha recaído en la última edición en la Guardia Civil, y también han sido distinguidas otras instituciones como la Fundación Helga de Alvear, la Fundación Mercedes Calles, el IES El Brocense, el IES Universidad Laboral, el Banco de Alimentos o la Banda Municipal de Música, entre otros.