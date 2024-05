Un sistema de cámaras inteligentes controlará aforo en tiempo real en los conciertos Womad

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres está ultimando, junto a la Consejería de Interior de la Junta de Extremadura y el 112 un nuevo sistema de control a través de cámaras inteligentes que envían la señal a un receptor y que, con inteligencia artificial y un software especial, permitirá controlar el aforo en tiempo real que va a haber en la Plaza Mayor durante los conciertos del festival Womad, que se celebra del 9 al 12 de mayo en la capital cacereña.



Cabe recordar que en algunas ediciones ha sido necesario cortar el acceso a la plaza por motivos de seguridad al completarse el aforo de este espacio que se calcula pueda ser de unas 15.000 ó 16.000 personas cuando no se permite el botellón, como en este caso, en el que se harán controles especiales para evitar esta práctica.



El concejal de Seguridad en Cáceres, Pedro Muriel, ha explicado que este nuevo sistema permitirá saber el número de espectadores que hay en la plaza en cada momento, un dato importante para el plan de autoprotección y evacuación en caso de emergencia.



Esto servirá, según Muriel, para que las personas que acudan a los conciertos puedan hacerlo con mayor seguridad, al igual que con la prohibición del botellón que permitirá que el festival Womad "gane en calidad, en seguridad y en comodidad", ha dicho el concejal en una entrevista en la cadena Ser y recogida por Europa Press.



SIN BOTELLÓN



Muriel ha hecho hincapié en el dispositivo de seguridad que se ha preparado para la trigésimo primera edición del festival Womad, que ha prohibido "por primera vez" la celebración del botellón, no solo en la Plaza Mayor, sino en las calles y plazas aledañas.



Para ello se ha dispuesto un dispositivo especial con agentes de Policía Local que estarán apoyados por agentes de seguridad privada para evitar que los asistentes a los conciertos accedan con cualquier elemento (alcohol, refrescos, hielo, vasos, etc.) que induzcan a pensar que se va a hacer un botellón.



"En todas las zonas del centro de Cáceres y en especial, lógicamente, los accesos a la Plaza Mayor y a los espacios Womad, en San Jorge y en la Plaza de Santa María, se va a tener este año un operativo de vigilantes privados que van a acompañar a la Policía Local en las labores del control de accesos", ha explicado el concejal, que ha añadido que solo se podrán pasar botellas de agua de hasta medio litro y sin tapón.



En el dispositivo de seguridad se ha establecido una serie de anillos perimetrales en torno a los espacios Womad, y lo que se va a hacer en los puntos de acceso es evitar que se pueda entrar a los conciertos con cualquier cosa que "nos haga pensar que alguien va a celebrar un botellón de forma irregular", ha dicho el concejal.



Lo que se ha establecido es una prohibición de acceso a la plaza con bebidas y bolsas de plástico "que lleven a pensar que se pueda realizar un botellón", ha insistido Muriel, que ha subrayado que esto supondrá un esfuerzo de los cuerpos de seguridad "en el proceso de filtración de personas" a la zona de conciertos.



"Yo quiero hacer hincapié en que la Policía Local no va a estar solo vigilante de los puntos de acceso a la Plaza Mayor, sino también en el entorno de toda la ciudad monumental y todas las plazas y zonas aledañas", ha insistido el responsable de la seguridad local, que ha recordado que también se van a incorporar agentes caninos, de manera excepcional esta edición, con expertos en detección de drogas.



Respecto a la queja del sindicato CSIF por la falta de walkie-talkies entre los agentes, un dispositivo esencial para la comunicación entre los policías, Muriel ha dicho que se está trabajando para que los servicios de la Policía Local estén equipados con las medidas que permitan que su trabajo sea eficiente.



"Nosotros como equipo de Gobierno seguimos trabajando para que el próximo jueves todo el operativo esté dotado con el equipamiento necesario para desarrollar mejor su labor. Con lo cual, efectivamente, recogemos ese guante de la denuncia que CSIF ha hecho", ha apuntado.



Por ello, el concejal ha asegurado que el jueves, el día que comienzan los conciertos del festival Womad, los policías locales "van a trabajar con sus herramientas en las mejores condiciones y van a contar con esos walkie-talkies necesarios para que las comunicaciones sean más efectivas".