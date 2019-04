La Pasión Viviente de Cáceres llega a su segunda edición con algunas mejoras

Ep.



La Pasión Viviente de Cáceres llega a su segunda edición con algunas novedades en cuanto a la colocación de escenarios para la representación de las diferentes iconografías, con lo que se pretende ganar espacio para que el público pueda disfrutar de las escenas en todo su esplendor. Tendrá lugar el jueves 11 de abril a partir de las 20,30 horas por diferentes calles y plazas del casco histórico con la participación de unos 200 actores y figurantes.



La asociación que organiza el evento ha modificado algunos recorridos y ha ampliado o elevado escenarios, así como mejorado el sonido y la iluminación para que se puedan observar las escenas en su totalidad. También se dispondrán lugares acotados para que los medios gráficos no interfieran con su presencia, si bien se recomienda a los asistentes que elijan un lugar concreto, ya que la movilidad por las calles y plazas es complicada debido al numeroso público que se prevé que asista.



Se calcula que el año pasado unas 8.000 personas presenciaron la representación a lo largo del recorrido. Este año, al igual que en la primera edición, se retransmitirá en directo por la página web tusemanasanta.com, por lo que se puede ir siguiendo en tiempo real.



El presidente de la asociación Pasión Viviente de Cáceres, César García, ha explicado que la representación comenzará en la Plaza Mayor con una congregación de milicias romanas bajo la Torre de Bujaco para seguir en la plaza de Canilleros donde tendrá lugar la oración en el huerto y el prendimiento de Jesús.



En la plaza de Santa María se colocará un escenario para el juicio de Caifás y en la de San Jorge tendrá lugar la escena con Poncio Pilatos y Herodes, esta última se instalará en los balcones del Palacio de los Golfines de Abajo. Después comenzará el Vía Crucis por los adarves hasta llegar a la plaza de San Mateo, donde tendrá lugar la crucifixión, y el posterior traslado del cuerpo yacente a la iglesia de San Mateo, que se hará a hombros para facilitar la visión de los espectadores.



Todos estos detalles los ha dado a conocer García en una rueda de prensa que ha contado también con la presencia del director artístico de la Pasión Viviente, Andrés Mata, quien ha subrayado que la escenografía volverá a basarse en iconos y símbolos, de manera que se obviarán escenas realistas como la flagelación o la propia crucifixión para suplantarlas por metáforas que "emocionan igual" y que "no pierden verosimilitud".



UNA HISTORIA CREÍBLE



Por su parte, el actor que encarnará a Jesucristo, Jesús Pablo Castañeda, ha explicado el "reto" que supone el personaje para "no entrar en dramatismos" y que "sea creíble". "Intentaré transmitir el dolor y la pasión y que la gente disfrute", ha dicho.



También han estado en la presentación el concejal de Turismo, Raúl Rodríguez, que ha agradecido el esfuerzo de todas las personas que se han implicado en este evento, y el vicario general de la Diócesis Coria-Cáceres, Diego Zambrano, que ha destacado que se trata de "una catequesis en la calle" porque, no en vano, se dan a conocer las últimas horas de la vida de Jesucristo.



El presupuesto de la Pasión Viviente de Cáceres asciende a unos 20.000 euros, aunque aproximadamente la mitad es a través de ayudas de medios materiales de diferentes instituciones o entidades. El Consorcio Cáceres Ciudad Histórica sigue siendo el principal patrocinador del evento con la aportación de unos 5.000 euros para iluminación, sonido y un seguro de responsabilidad.



La idea que tiene la asociación es que la representación se pueda autofinanciar con las cuotas de los socios para no depender de ayudas públicas. Actualmente hay unos cien asociados y la cantidad mínima a aportar es de diez euros al año.



Respecto a la fecha elegida para la representación, el jueves antes del Domingo de Ramos, García ha explicado que se ha elegido ese día para no interferir en la Semana Santa y, en cierto modo, para ampliar este periodo y atraer visitantes a la ciudad fuera de las fechas de mayor afluencia de turistas que suele ser la semana posterior.