La ejecución presupuestaria de la Diputación Cáceres es "la más baja de los últimos años"

El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha criticado las "mentiras" del equipo de Gobierno de la institución provincial, ya que el informe de ejecución presupuestaria del ejercicio pasado (2018) revela que "no" está en el 99%, como auguraba el Gobierno provincial, sino en el 71%, "la cifra más baja de los últimos años", que dejan 28 millones de euros "sin invertir" por la "incapacidad" en la gestión del gobierno provincial.

Aguilera ha señalado que, a día de 31 de diciembre de 2018, la institución provincial tiene 77 millones de euros en los bancos "que no se han invertido", según ha indicado en declaraciones a los medios minutos antes de asistir al Pleno ordinario de la institución.

El portavoz también ha denunciado el "sectarismo" del equipo de Gobierno por llevar a aprobación en el pleno inversiones "urgentes" para cinco municipios gobernados por el PSOE, cuando hay algunos pueblos gobernados por el PP que "tienen las casas de cultura apuntaladas porque se van a caer o piscinas que no pueden abrir porque se han reventado las tuberías", ha dicho.

"Además, en las subvenciones de Presidencia de los nueve municipios beneficiarios, ocho son del PSOE y uno del PP, por lo que esto es un sectarismo escenificado en la máxima expresión", ha subrayado.

Respecto a la moción sobre la Soberanía Nacional que ha presentado el PP y la de por "la unidad de España" que ha presentado el PSOE, Aguilera ha explicado que ha intentado "consensuarla".

El PP ha propuesto a los socialistas que ambos grupos retiraran las mociones y presentaran una conjunta para "no negociar con los que quieren romper la unidad", pero el PSOE "se ha negado", ha dicho el portavoz, que ha criticado a los socialistas porque "prefieren la confrontación política" y no se ha podido llegar a un consenso.

Finalmente se han presentado las dos mociones, la del PP ha sido rechazada y la del PSOE ha salido adelante con los votos de la mayoría socialista.

"No hay diálogo en esta casa desde hace mucho tiempo", ha zanjado Aguilera que ha explicado que habían propuesto al PSOE admitir su moción pero añadiendo que "el gobierno saliente no negociara con los que quieren liquidar el Estado español" y aún así no se ha logrado la unidad de las mociones.