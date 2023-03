El Eurojackpot de la ONCE deja casi 500.000 euros en Jerez de los Caballeros

El 'Eurojackpot' de la ONCE ha dejado un premio de 490.954,30 euros en Jerez de los Caballeros en el sorteo del viernes, 3 de marzo, gracias a un boleto comercializado por la vendedora Macarena Cano Bravo desde su punto de venta, situado en carretera de Villanueva, nº 1.



Así pues, este martes, 7 de marzo, el 'Eurojackpot' de la ONCE pone en juego un bote de 25.000.000 de euros. Se trata de un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 17 países del espacio económico europeo.



Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. El precio unitario de la combinación es de 2 euros, según informa la ONCE en una nota de prensa.



El sorteo de 'Eurojackpot' se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.