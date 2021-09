Osuna señala que su proyecto político es el mismo que el de todos los socialistas

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que su proyecto político es el mismo que el de todos los socialistas y que su interés por liderar el PSOE provincial de Badajoz se ciñe a "una cuestión exclusivamente orgánica interna".



Así se ha expresado a preguntas sobre el posicionamiento del alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien se ha posicionado a favor una candidatura de unidad en torno al actual secretario general, Rafael Lemus.



Rodríguez Osuna, que ha reiterado que su precandidatura se enmarca en la "normalidad democrática" de su formación, ha pedido que se respeten los tiempos en política, por lo que mientras no reúna los avales suficientes para oficializar su candidatura, y será en ese momento cuando explicará a los militantes del partido qué pretende que sea el PSOE de Badajoz.



Asimismo, ha remarcado, se ciñe a una "cuestión exclusivamente orgánica interna", puesto que su proyecto político es "el mismo que el de todos los socialistas de España, Extremadura y la provincia de Badajoz", que viene definido por las resoluciones, ha señalado, de los congresos y ponencias aprobadas.



"Cuando sea candidato, a quien se lo tengo que contar es a los compañeros y compañeras que son los que libremente votarán", ha señalado , porque, ha insistido, de lo que se trata es de cómo organizar orgánicamente el PSOE provincial de Badajoz y no de ningún proyecto político.



"A quien me tengo que dirigir es a los compañeros y compañeras del PSOE que son los que de verdad se interesarán por mis propuestas", ha reiterado nuevamente.