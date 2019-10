Cabezas ve soberbia en acumulación cargos y estrategia personal y mucho rencor en Fragoso

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha sostenido que la acumulación de cargos es sinónimo "de soberbia, de prepotencia, de ponerse por encima de los demás" y de "querer ser el centro de todo" y "despreciar a todos los demás", y que en la "cabeza" del alcalde de la ciudad y candidato 'popular' al Senado por la provincia, Francisco Javier Fragoso, "no hay otra cosa que estrategia personal".

Para Cabezas, en la "cabeza" de Fragoso "no hay otra cosa que estrategia personal" y "cálculo personal aderezado con mucho rencor", y desde que perdiera el PP en 2015 la mayoría absoluta en el consistorio y "fuera el gran perdedor" en las pasadas elecciones del 26 de mayo "a lo único que se dedica es a dar tumbos", "está desencajado" y "desprecia a cualquiera que se le ponga por medio".

"Fragoso nos está metiendo en un túnel sin salida y solo mira por su ombligo, nada más, ya consiguió que yo no estuviese al frente de la Alcaldía después de ganar las elecciones y apenas cuatro meses después anuncia que se va al Senado", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha expuesto que a él se le "caería la cara de vergüenza".

Ha apuntillado, además, que "no es el primero ni el último" del PP en ser alcalde y senador, algo que en el PSOE "es imposible" porque sus dirigentes, salvo en las diputaciones, no pueden acumular cargos según su código ético.

Ha agregado, asimismo, que en los comicios de 2015 los ciudadanos dijeron a Fragoso "que estaba haciendo las cosas mal" pasando de 17 a 13 concejales el PP y el pasado mes de mayo que lo hacía "rematadamente mal" al pasar de 13 a 9 concejales, además de repartir la derecha los votos entre diferentes partidos "porque mucha gente de derechas cuestionó su gestión municipal".

Seguidamente, ha recordado que Ciudadanos y Vox criticaron en campaña la gestión del PP de Fragoso "casi y tanto o más como lo hizo el Partido Socialista y otras formaciones políticas", pero que, "después de fusionarse y poner a buen recaudo un buen sueldo", "ya no hay crítica sino que lo que hacen es apuntalar".

En este mismo contexto, y en referencia al portavoz del equipo de gobierno y del Grupo Municipal de Ciudadanos, Ignacio Gragera, Ricardo Cabezas ha hecho hincapié en que Fragoso quiere que sea su "delfín" y que "por eso" Gragera "es fiel" al regidor, "está a lo que le manden" y este pasado martes emitió un "cómico" comunicado sobre la acumulación de cargos de Fragoso, en relación al cual ha recalcado que el portavoz de la formación naranja "está aprendiendo pero muy mucho y muy rápido de Fragoso" y de "cómo manipular la verdad".

Ha incidido, además, en que PP, Cs y Vox son "una confluencia de intereses" que "nadie pone en duda", en que "ya no" duda de que Gragera sea alcalde en 2021 y en que "no" entiende por qué Fragoso no se queda como concejal "como sería su obligación hasta el 2023".

SE PUEDE IR A MADRID

En su intervención, Ricardo Cabezas ha trasladado a Francisco Javier Fragoso que "se puede ir a Madrid y dedicar más tiempo a otras tareas si tiene bien atendida la ciudad y hace una gestión brillante", pero que "no puede ir de sobrado" porque en seis años como alcalde "esto ha ido de mal en peor" y "a lo único que se ha dedicado ha sido a dilapidar la herencia" del exalcalde Miguel Ángel Celdrán.

"Si no se puede acaparar no acapares, pero es que si se queda lo que le estás diciendo a los 13 concejales es que son todos unos mataos y que no valen ni para estar escondidos, que es lo que va hacer", ha dicho Cabezas, para quien si "se va de senador y se queda de alcalde" está diciendo a sus compañeros del equipo de gobierno que "sin él no son capaces de hacer nada".

Ha remachado, además, que quienes hablaron de la "generosidad" de Fragoso con el PP al aceptar ceder la Alcaldía con los turnos de dos y dos años con Cs este miércoles "replegarán velas" porque si "fue generoso con el partido ahora se lo está cobrando y muy bien en estatus personal", a la vez que ha agregado que Fragoso, "que tiene resuelta su vida volviendo a la Universidad como le gusta decir", "si puede no se vuelve" a la misma "ni con agua caliente".

"Si Fragoso ha pedido ir al Senado como compensación por gobernar solo dos años es que este señor solo entiende la política como un auténtico mercadeo", ha insistido el portavoz socialista, para quien el alcalde desde que "nombró" 14 ediles liberados "está para servirse de la política para unir a concejales con el pegamento del dinero", a la vez que "está pasando a la historia como el peor alcalde de esta ciudad" y "con diferencia".

También ha valorado que Fragoso está "promocionando" al portavoz de Cs "en detrimento de sus compañeros del PP, que cada vez están muchísimo más lejos de la ciudad", al tiempo que ha considerado que si el regidor se fuera al Senado dejando la Alcaldía "no habría nada que decir" al "dejar un sustituto de su partido" o "adelantar los años" a Gragera.

Finalmente, ha sostenido que al alcalde le "importa muy poco" el avance y el progreso de la ciudad y se va al Senado "para seguir cobrando de una administración hasta el 2023 como mínimo y mantener su estatus económico", por lo que "se va por dinero tras reírse de la ciudad al quedar al equipo de gobierno más caro de la historia de Badajoz" y "ha rematado la faena riéndose de sus compañeros del PP", a quienes ha dicho "que la verdadera caridad empieza por uno mismo", como también ha dudado que deje de ser diputado provincial. "Que la deje mañana mismo", ha dicho.