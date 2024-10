La selección peruana se enfrenta a un tramo decisivo en su camino hacia el Mundial de 2026. Después de una participación poco destacada en la Copa América 2024, el equipo inca se prepara para afrontar los próximos desafíos de las Eliminatorias CONMEBOL. Actualmente, tras ocho fechas disputadas, Perú se encuentra en una posición complicada con apenas tres puntos, situándose a seis unidades del puesto de repechaje. Sin embargo, la esperanza no está perdida, especialmente considerando que el nuevo formato de clasificación permite que los seis primeros equipos accedan directamente al Mundial, mientras que el séptimo disputará un repechaje intercontinental.

Los próximos partidos de la selección peruana serán cruciales, no solo para mantener viva la posibilidad de clasificación, sino también para restaurar la confianza de los hinchas en el equipo. A continuación, exploramos en detalle los próximos encuentros, el estado actual del equipo, y lo que estos partidos representan en el largo camino hacia el Mundial de 2026.

Continúa leyendo y conoce cuándo juega Perú los próximos partidos, los rivales con los que la Blanquirroja cierra el 2024, también la forma en la que llega cada una de estas selecciones y los convocados de la Blanquirroja para la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias CONMEBOL.

¿Qué fecha juega Perú sus próximos partidos?

El primer reto para Perú en las próximas jornadas será el 11 de octubre de 2024, cuando reciban a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima. Este partido, correspondiente a la fecha 9 de las Eliminatorias, se presenta como una oportunidad de oro para que el equipo peruano sume puntos vitales en casa. Uruguay llega como uno de los equipos más fuertes del torneo, ocupando el tercer lugar de la tabla con 15 puntos, solo por detrás de Argentina y Colombia.

A pesar de la solidez uruguaya, sus últimos resultados han sido empates sin goles, lo que podría sugerir una ligera debilidad en su ofensiva, una situación que Perú debe aprovechar si quiere sacar provecho de su condición de local. Además, Uruguay no podrá contar con nombre importantes en su convocatoria, unos estarán ausentes por lesión y otros cumpliendo una sanción.

A solo unos días del enfrentamiento a Uruguay, el 15 de octubre, Perú deberá enfrentarse a otro gigante sudamericano, Brasil. Este encuentro, correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias CONMEBOL, tendrá lugar en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Aunque Brasil es históricamente una de las selecciones más temidas del continente, su desempeño en esta fase clasificatoria ha sido irregular.

Con 10 puntos y en la quinta posición, el equipo brasileño no ha asegurado su clasificación y buscará victorias en casa para mantenerse dentro del grupo de clasificados directos. Para Perú, este partido representará un reto enorme, y cualquier punto que logre sacar en suelo brasileño será un triunfo significativo.

En estos partidos, la presión sobre el equipo de Jorge Fossati será máxima, y los jugadores deberán rendir al máximo para obtener un resultado positivo si lo que quieren es mantener vivo el sueño de participar en el próximo mundial.

El resto del calendario de Perú para 2024

Después de estos dos compromisos de octubre, las Eliminatorias CONMEBOL continuarán en noviembre con dos jornadas más antes de finalizar el año. El 14 de noviembre, Perú recibirá en Lima a Chile en lo que será una nueva edición del Clásico del Pacífico. Este partido de la fecha 11 será crucial para ambas selecciones, ya que tanto Perú como Chile se encuentran en la parte baja de la tabla y necesitan urgentemente sumar puntos.

Las emociones estarán a flor de piel, y los hinchas peruanos verán en este encuentro una oportunidad para que su equipo se redima y avance hacia mejores posiciones. Será una gran oportunidad para Perú, pues en casa es donde deben sumar cuantos puntos sean posibles.

Finalmente, el 19 de noviembre, Perú viajará a Buenos Aires para enfrentarse a la selección de Argentina, actual líder de las Eliminatorias. Este partido será sin duda uno de los desafíos más difíciles para la Blanquirroja, que deberá enfrentarse a un equipo argentino que seguramente ya estará cerca de asegurar su boleto al Mundial de 2026. Para Perú, cualquier punto en este enfrentamiento será bienvenido, pero el enfoque estará más en sumar en casa y ante rivales más asequibles.

Con estos partidos que se disputarán entre los meses de octubre y noviembre la selección de Perú cierra el 2024, ¿podrá la Blanquirroja salir del fondo de la clasificación y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse al próximo mundial?

Estado actual de la selección peruana

El desempeño reciente de Perú ha dejado mucho que desear, el equipo no ha logrado ninguna victoria en las actuales Eliminatorias CONMEBOL, con un balance de tres empates y cinco derrotas en las primeras ocho jornadas. Además, la Blanquirroja solo ha anotado dos goles, lo que refleja una evidente crisis en su capacidad ofensiva.

Gran parte del problema radica en la falta de contundencia en el ataque, una debilidad que se ha manifestado tanto en amistosos como en los torneos oficiales, pero es en los encuentros oficiales en donde la escasez de goles es más fuerte.

En la Copa América 2024, Perú finalizó último en su grupo sin marcar un solo gol en los tres partidos disputados. Empató sin goles contra Chile en su debut, pero luego cayó 1-0 ante Canadá y 2-0 frente a Argentina. Estos resultados, sumados al desempeño en las Eliminatorias CONMEBOL, han generado dudas sobre el nivel competitivo del equipo de Jorge Fossati.

La defensa, por su parte, ha mostrado cierto nivel de solidez, pero no ha sido suficiente para compensar las deficiencias en el ataque. La falta de goles es una preocupación constante, y los delanteros de la selección peruana no han logrado encontrar el camino hacia el gol con regularidad. En los últimos cinco partidos oficiales, Perú solo ha anotado un gol, lo que refleja la magnitud del problema ofensivo que enfrenta el equipo.

Próximos retos y oportunidades de Perú en las Eliminatorias

A pesar de los malos resultados, la clasificación al Mundial 2026 aún es posible para Perú. Con 10 jornadas por disputarse, el equipo tiene tiempo para recuperarse y luchar por un lugar, aunque ya no tiene margen de error. Si la Blanquirroja quiere tener alguna esperanza de clasificar, deberá aprovechar al máximo los partidos en casa y tratar de sumar puntos frente a rivales directos.

El formato actual de las Eliminatorias, que ofrece seis cupos directos al Mundial y uno más a través de un repechaje, proporciona una ventana de oportunidad para equipos que logren mejorar en la segunda mitad del proceso clasificatorio. Perú, aunque se encuentra en el último lugar de la tabla, está solo a seis puntos del séptimo puesto, lo que significa que dos victorias consecutivas podrían cambiar drásticamente su situación.

Sin embargo, la tarea no será fácil, el equipo debe resolver sus problemas ofensivos y encontrar un sistema de juego que le permita competir contra selecciones más fuertes. Además, el apoyo de los hinchas será crucial en los partidos en Lima, donde el equipo debe asegurarse de ganar si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

Últimos resultados de la selección peruana

A continuación, se presenta un resumen de los últimos cinco partidos disputados por la selección peruana, que incluyen tanto sus compromisos en la Copa América como en las Eliminatorias CONMEBOL.

Ecuador 1-0 Perú (Eliminatorias CONMEBOL, 10 de septiembre de 2024 – Jornada 8): En su último partido disputado y en la altura de Quito, Perú cayó por la mínima ante Ecuador. El gol del ecuatoriano Enner Valencia al minuto 54 fue suficiente para darle la victoria a los locales. A pesar de una actuación sólida en defensa, la falta de contundencia ofensiva volvió a ser el talón de Aquiles de Perú.

Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias CONMEBOL, 6 de septiembre de 2024 – Jornada 7): En Lima, Perú logró sumar un punto frente a Colombia. Alexander Callens abrió el marcador para los locales al minuto 68, pero cerca del final el jugador Luis Díaz empató para los cafeteros a los 82. A pesar del empate, Perú dejó escapar una oportunidad de oro para sumar tres puntos en casa, lo que hubiese significado su primera victoria en las Eliminatorias CONMEBOL.

Argentina 2-0 Perú (Copa América 2024 – Jornada 3, 29 de junio de 2024): En su último partido de la fase de grupos de la Copa América, Perú fue derrotado por Argentina. Lautaro Martínez anotó los dos goles del encuentro, y la Blanquirroja se despidió del torneo sin haber marcado un solo gol y como última del Grupo A.

Perú 0-1 Canadá (Copa América 2024 – Jornada 2, 25 de junio de 2024): Un autogol de Miguel Araujo condenó a Perú a una derrota ante Canadá en la segunda jornada de la Copa América. A pesar de sus esfuerzos por empatar, el equipo no logró revertir el marcador.

Perú 0-0 Chile (Copa América 2024 – Jornada 1, 21 de junio de 2024): El debut de Perú en la Copa América terminó en un empate sin goles frente a Chile. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero ninguno fue capaz de romper el cero.

Próxima convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Uruguay y Brasil

Para los próximos compromisos de las Eliminatorias CONMEBOL, el técnico Jorge Fossati ha convocado a 27 jugadores, de los cuales 23 formarán la lista definitiva que enfrentará a Uruguay y Brasil. En la convocatoria destacan los nombres de Pedro Gallese, Alexander Callens y Gianluca Lapadula, mientras que jugadores históricos como Paolo Guerrero y Christian Cueva no han sido llamados en esta ocasión.

Fossati también ha incluido a jóvenes promesas como Maxloren Castro, un joven de 16 años que buscará ganarse un lugar en la selección mayor. La mezcla de experiencia y juventud será clave para que Perú pueda enfrentar los retos que se avecinan.

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar) y Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas) y Luis Abram (Atlanta United).

Mediocampistas: Renato Tapia (CD Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Wilder Cartagena (Orlando City), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Andy Polo (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Marcos López (FC Copenhague), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM).

Delanteros: Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario de Deportes) y Joao Grimaldo (Partizán de Belgrado).

Solo 23 de estos futbolistas conformarán la lista definitiva de 23 jugadores que serán los elegidos para enfrentar a Uruguay y Brasil por la jornada 9 y 10 de las Eliminatorias CONMEBOL.

Conclusión

Los próximos partidos de Perú en las Eliminatorias serán fundamentales para definir su futuro en el camino hacia el Mundial de 2026. A pesar de estar en una posición complicada, el equipo aún tiene oportunidades de recuperarse, pero para ello deberá mejorar su rendimiento ofensivo y aprovechar los partidos en casa.

El apoyo de los hinchas y la correcta elección de los jugadores por parte del técnico Fossati serán factores clave en los próximos meses en los que la Blanquirroja se juega el futuro. ¿Podrá Perú mejorar sus resultados?