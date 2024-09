Recorre Madrid en bicicleta con los mejores tours guiados por la ciudad

Hablamos de una ciudad con un estilo de vida vibrante en la que el descanso está reservado a quienes así lo buscan. Dicho de otro modo: siempre hay nuevos planes para pasarlo en grande. En este sentido, nos gustaría hablar de la popularidad que rodea a las empresas de tours en bicicleta por el centro urbano. Unas compañías que se dirigen no solo a los turistas, sino también a aquellos habitantes de Madrid que desean recorrer los enclaves más importantes de una forma única y amena.

Una nueva forma de conectar con la esencia madrileña

Es muy habitual que quienes viven en Madrid, fruto de la rutina, pasen por alto las muchas cosas que les tiene reservada la capital. Mientras que los turistas organizan un itinerario perfectamente planificado para no perderse nada en sus respectivos viajes, los residentes van posponiendo los planes culturales más de la cuenta. Por eso, es de agradecer que compañías como Bizi Tour hayan visto la luz.

Con independencia de si eres madrileño o si vas a pasar unos pocos días en la capital, esta empresa organiza rutas en bici por la ciudad. Unos tours guiados por expertos que se hacen eco de la historia que precede a cada rincón, profundizando en los datos culturales y artísticos más relevantes. Se trata de una experiencia que todo el mundo debería probar alguna vez en la vida.

Bizi Tour cuenta con una ingente variedad de opciones para todo tipo de clientes y, quienes desean conectar en plenitud con la esencia madrileña, tienen la posibilidad de hacerlo incluso a través de la gastronomía. Es decir, hay rutas en bici que pasan por múltiples bares típicos del centro para que los clientes degusten las tapas más tradicionales. ¡Nada como llenar el estómago cuando se hace ejercicio!

La historia de Madrid ante tus ojos

Como bien venimos comentando, la historia que precede al centro del país es extraordinariamente rica. Pero, ¿por qué conformarse con conocerla cuando la puedes vivir? En Bizi Tour quieren que disfrutes de una experiencia inmersiva y, para ello, ponen a disposición de los clientes el alquiler de bicicletas de estilo vintage. Perfectas para quienes desean viajar al pasado.

Las visitas guiadas de la compañía incluyen paseos por zonas emblemáticas como el Barrio de las Letras, la Puerta de Alcalá o el Museo del Prado (entre muchas otras áreas de interés). En cada parada, un profesional se encargará de narrar los principales acontecimientos históricos y el arte detrás de cada monumento, descubriendo todos los misterios que alberga la ciudad.

Así que, si estás cansado de los típicos tours a pie en los que se tiene que elegir qué ver, nada como dar una oportunidad a esta tendencia turística. Al ir en bici, visitarás muchos más lugares a medida que lo pasas en grande en vehículos sacados de épocas pasadas.

Aprovecha las noches madrileñas para conocer la ciudad

¿Qué sería de Madrid sin sus noches? Bien, pues más allá de pasarte por sus discotecas más prestigiosas, puedes hacer un recorrido nocturno en una hermosa bicicleta vintage. La cual, una vez más, te remontará a la bohemia de los siglos XIX y XX para que te lleves un recuerdo imborrable del ocio de la capital.

Si bien es cierto que la belleza de las calles iluminadas o el encantador ambiente que se desprende de los barrios más activos, la realidad es que este plan también es ideal cuando se aparca la bicicleta. Los guías conocen los mejores bares de la capital y te llevarán a los que, bien por sus buenas bebidas o por su tradición, harán que todo salga a pedir de boca.

¿Todavía no has hecho un tour en bici por Madrid? Aprovecha el buen tiempo y, sin importar si vives o no en la capital, enamórate de una de las ciudades más bellas del mundo.