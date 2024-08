¿Son necesarios los servicios IT para las empresas?

Hace unos años, los servicios IT para las empresas no exigían tanta atención. Sin embargo, ahora es imprescindible que contemos con ellos para aumentar la productividad de nuestros empleados, mejoremos las cifras de negocio y consigamos una mayor operativa.

Los servicios IT no solo nos permiten llegar a más clientes o minimizar los tiempos de las tareas, también son imprescindibles para anticiparse a posibles problemas que podrían surgir. Es el caso de la ciberseguridad.

¿Por qué es importante tener en cuenta la ciberseguridad de la empresa?

Son muchas las vulnerabilidades que nos pueden atacar si descuidamos la ciberseguridad de la empresa. Servicios como los que ofrecen empresas como Alhambra IT son fundamentales a día de hoy.

Una brecha de seguridad en nuestra empresa puede ser fatal, ya que puede interrumpir la producción, secuestrar los datos del negocio y de los clientes, además de suponer grandes pérdidas económicas, entre otros.

Un problema de ciberseguridad, además de todo lo anterior, también puede crear una crisis de reputación.

¿Qué medidas de ciberseguridad debería implementar?

Una de las más sencillas de llevar a cabo, aunque a veces no se realiza por despiste o simple descuido, es la de mantener actualizados los equipos. Es la forma de obtener los parches de seguridad que pueden “luchar” contra las últimas amenazas detectadas.

El tema de las contraseñas seguras da mucho de qué hablar y a pesar de que son una de las partes más importantes en materia de ciberseguridad, todavía se siguen dejando de lado, por pereza o por desconocimiento. Es imprescindible utilizar contraseñas robustas y únicas y, a ser posible, almacenarlas en un gestor de contraseñas y contar con un doble factor de autenticación. Si no dejarías las llaves de tu casa en el portal, ¿por qué no se presta la misma atención a las contraseñas?

La formación a los empleados en materia de ciberseguridad es otra de las asignaturas pendientes. Concienciar y formar son los dos pilares clave para que todos podamos remar en la misma dirección.

Hacer copias de seguridad de la información importante (y en general de todos los archivos que necesites para tu actividad profesional) y realizar con frecuencia, lo ideal sería diariamente, te pueden salvar en caso de un secuestro de datos.

Además, también es importante cuidar tu presencia en internet, accediendo solo a sitios web seguros y comprando en negocios de confianza.

Por último, nuestra recomendación pasa por contratar los servicios IT de una empresa especialista en ciberseguridad, que pueda guiaros en el proceso, hacer un seguimiento de vuestro caso y manteneros informados de las últimas novedades para que la empresa esté mucho más protegida y puedas despreocuparte de esto. Es un coste fundamental que debería ser prioridad hoy en día, que tanto han cambiado las cosas y que los malhechores ya no solo van hacia las grandes fortunas. Cualquier persona o empresa que esté conectado a internet puede estar en el centro de la diana. Y la clave no está en cogerle miedo, si no en equiparse con las mejores herramientas para esquivar esa bala.