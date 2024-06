La mejor manera de equipar tu autocaravana

Si eres propietario de una caravana, autocaravana o estás considerando alquilar una para tus próximas vacaciones, es crucial saber qué equipamiento es necesario. Además del carnet de conducir adecuado según el tonelaje, el seguro y otras medidas de precaución (chaleco reflectante, triángulos de avería, calzos, etc.), es fundamental preparar una lista de lo que necesitarás para disfrutar de unas vacaciones sin inconvenientes.

En este contexto, los accesorios autocaravanas son esenciales. Desde aparatos de ventilación o calefacción hasta luces de posición o paneles solares; contar con todo lo necesario para que tu viaje sea cómodo y seguro es imprescindible. Puede que necesites un porta bicis o un set de mesa y muebles de camping. Quizá un toldo te vendría bien o algo más esencial como baterías, enchufes o inversores.

Equipamiento interior indispensable

Aunque cuando viajas en caravana o autocaravana y contratas una plaza en un camping puedes utilizar las zonas comunes como la ducha, fregaderos, baños, etc., no puedes olvidar que vas a necesitar una serie de utensilios y objetos para tu viaje. Cosas tan básicas como sábanas, edredones, almohadas, mantel, trapos de cocina, platos, vasos, tazas, cubiertos, abrelatas, abrebotellas y tijeras son imprescindibles.

Lo mismo ocurre con cucharones, cuencos, cafetera, papel de aluminio, papel de cocina, toallas, papel higiénico, botiquín, detergente, bolsas de basura, friegaplatos, escoba y recogedor, fregona, etc. Cualquiera de estos útiles podría marcar la diferencia entre unas vacaciones placenteras y una situación estresante. Es conveniente hacer una lista de todo lo que pienses que vas a necesitar durante tus días de ocio.

Por otra parte, si no estás en un lugar con servicios comunes y estás utilizando los fregaderos propios, la ducha, el WC, etc., debes tener en cuenta que los depósitos de agua son limitados. Al mismo tiempo, también deberás estar al tanto de desaguar las aguas grises en el momento y lugar adecuados. En este sentido, contar con los químicos suficientes para el WC según el modelo de tu caravana también es esencial.

Siguiendo con el interior de la autocaravana, debes comprobar las bombonas de gas antes de salir de viaje. Generalmente, la mayoría de los modelos de caravana llevan bombonas estándar de butano, así que es conveniente que cuentes con suficientes bombonas para no tener que sustituirla en el lugar al que vas. Una buena solución es contar con una bombona pequeña de campingas para emergencias.

Equipamiento exterior imprescindible

Cuando planifiques tu viaje en autocaravana, no olvides que vas a necesitar sillas y mesas plegables para el exterior, así como un tendedero y pinzas. También sería muy útil contar con un toldo y un par de linternas. Eso sin olvidar la documentación necesaria, al menos una rueda de repuesto, una caja de herramientas, calzos, cable alargador, manguera y garrafa para agua, y también estaría bien tener un peldaño de acceso a la caravana.

Además, cada vez que vayas a ponerte en marcha, ya sea para iniciar tu viaje, seguir la ruta prevista o dejar un lugar, no debes olvidar asegurar armarios, cajones y puertas antes de partir. También es conveniente guardar bien todos los objetos que pudieran caerse y, si vas a dejar la caravana para hacer una ruta a pie o alejarte del lugar, es mejor que cierres las claraboyas, la llave de gas y compruebes que dejas todo bien cerrado y en orden.

Planificación detallada de la ruta

Si ya has hecho la lista de todo lo que vas a necesitar durante el viaje, ahora solo queda planificar la ruta. Quizá primero planifiques el itinerario y dejes para el final la lista de utensilios, sea como sea. Siempre es bueno planificar la ruta con antelación para evitar inconvenientes. Viajar en autocaravana da mucha libertad, pero es mejor si, antes de lanzarte a la aventura, tienes más o menos claro qué vas a visitar y por dónde vas a ir.

Conocer a grandes rasgos las carreteras, las posibilidades de pernoctar, las gasolineras o los lugares donde puedas comprar alimentos u otro tipo de cosas te ahorrará tiempo y disgustos. Esto no quiere decir que tengas que tener la ruta planificada al milímetro. Siempre puedes variar el itinerario sobre la marcha o improvisar. No obstante, hacer una búsqueda básica y obtener información sobre los lugares a los que vas a viajar es importante.

Ten en cuenta que con una autocaravana habrá sitios, sobre todo dentro de los pueblos, por donde no podrás circular. Las calles estrechas no te permitirán hacer giros, por ejemplo. Lo mismo ocurre con las carreteras de único sentido o muy estrechas. Sería ideal conocer la ruta con antelación para asegurarte de no poner en riesgo tu seguridad personal ni la de otros viajeros.

En definitiva, viajar en caravana o autocaravana es toda una aventura que te aporta más libertad que cualquier otra forma de viajar. Eso sí, requiere de una buena planificación, tanto en el itinerario como en la lista de cosas que vas a necesitar durante el viaje. Si consideras esto y organizas tu viaje con suficiente antelación, nada te impedirá convertirte en un fan del caravaning, la forma definitiva de viajar.