Volando con Plus Ultra Líneas Aéreas: 13 años de servicio

Fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, Plus Ultra Líneas Aéreas ha emergido como un referente en el sector aeronáutico. Desde la obtención de su Certificado de Operador Aéreo en 2015, la aerolínea ha demostrado su capacidad de adaptarse y evolucionar en un mercado en constante cambio. Según Gibson Preziuso, Director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria, el nombre "Plus Ultra" simboliza el lema de España desde el siglo XIV y coincide con el 90 aniversario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra del Ejército del Aire español.

Primeros pasos y retos iniciales

En julio de 2015, Plus Ultra inició oficialmente sus operaciones tras obtener su Certificado de Operador Aéreo. Su primer vuelo, bajo régimen de wet lease/ACMI, despegó el 4 de agosto de 2015, conectando Madrid con Tenerife, Caracas y Lima. La flota inicial de cuatro Airbus A340-300 proporcionó vuelos seguros y cómodos, aunque enfrentaron varios desafíos, como un avión inmovilizado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que reflejaba las dificultades iniciales de la compañía.

Expansión de rutas y crecimiento

El 15 de junio de 2016 marcó un hito significativo para Plus Ultra, con el inicio de sus vuelos regulares a destinos como Santo Domingo y Lima. Esta expansión de rutas no solo amplió la red de la aerolínea, sino que también fortaleció su presencia en el mercado internacional, consolidando conexiones esenciales entre España y América Latina.

Respuesta a emergencias humanitarias

Plus Ultra ha demostrado su capacidad para responder a emergencias con eficiencia y humanidad. Un ejemplo notable fue el vuelo del 23 de abril de 2016, fletado por el gobierno francés, donde un Airbus A340-300 transportó 35 técnicos franceses y ayuda humanitaria a Ecuador tras un devastador terremoto de magnitud 7.8. Esta operación subraya el compromiso de la aerolínea con la solidaridad y la cooperación internacional en tiempos de crisis.

Sede y red de operaciones

Con sede en Madrid y su base operativa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Plus Ultra ha desarrollado una red de rutas que conecta España con diversos destinos en América Latina. Este enfoque ha permitido a la aerolínea establecerse como un puente aéreo esencial entre ambos continentes, ofreciendo servicios de alta eficiencia, seguridad y confort.

Estrategias para el éxito

En sus 13 años de operación, Plus Ultra ha seguido ampliando su flota y mejorando sus servicios de manera constante. Según Gibson Preziuso, la aerolínea aspira a ser un referente en los mercados que atiende. La incorporación de aviones modernos y la implementación de tecnologías avanzadas son pilares fundamentales en su estrategia de crecimiento, junto con una formación continua del personal para mantener los más altos estándares de la industria.

Certificaciones y logros

Uno de los grandes logros de Plus Ultra fue la obtención de la certificación IOSA en el primer semestre de 2023, destacando su alta calidad operativa. Además, ha superado exitosamente las auditorías del Plan de Vigilancia Continuada de la AESA, reafirmando su cumplimiento con los estrictos estándares de seguridad.

Innovaciones en la gestión de personal

Para mejorar la comunicación interna y facilitar los procesos administrativos, Plus Ultra ha implementado un portal del empleado. Esta herramienta permite a los trabajadores actualizar datos personales, consultar nóminas y gestionar vacaciones, entre otras funciones. Este portal es parte del proyecto "Plus Ultra Talento", que promueve el desarrollo profesional continuo y crea un entorno laboral positivo y motivador.

Valoraciones y futuro prometedor

Plus Ultra ha recibido excelentes valoraciones en Infojobs, con un 90% de opiniones favorables. Alejandro Delgado, Director General de Negocio, destaca la importancia de estos comentarios y reafirma el compromiso de Plus Ultra con la mejora constante de las condiciones laborales. En su plan de viabilidad para el presente año, Plus Ultra busca incrementar su competitividad y consolidarse como líder en el transporte aéreo europeo, contribuyendo al desarrollo del turismo y el comercio global.