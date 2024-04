Cómo elegir sandalias cómodas para lucir fabulosa este verano sin dañar tus pies

Todas estamos de acuerdo en que las sandalias de mujer cómodas son ideales para lucir muy femeninas y a la vez, soportar largos recorridos sin que nuestros pies sufran de hinchazón o de malestares en la planta del pie, zona del tobillo, etc. Hay quienes eligen usar plantillas, pero esto puede ser todo un conflicto cuando se trata de lucir sandalias. Por eso es importante saber comprar el tipo de sandalia ideal y tiendas como Walk and Fly Shoes lo saben.

Por eso queremos ofrecer algunos consejos para que elijas los tipos de sandalias ideales para tu tipo de pie, y especialmente, para que siempre te sientas cómoda y segura con ellas. Las chicas que tienen los pies delicados no pueden comprar cualquier tipo de sandalia, así que lo mejor es adquirir unas que tengan plantillas cómodas. Un modelo que puede resultar perfecto es la de tipo pala con hebilla. Aunque se trata de un modelo de calzado informal, se ve muy bien con faldas, pantalones y vaqueros. Son perfectas para caminar y el pie se soporta muy bien en su planta.

Cuáles son las características que debe tener un par de sandalias cómodas

Al momento de elegir sandalias cómodas es importante prestar atención a algunos factores clave. Vamos a hablar en detalle de algunos de estos.

La horma

Este elemento al momento de comprar sandalias o incluso, cualquier otro tipo de calzado, es clave para que puedas sentirte cómoda en todo momento. Si tienes pies anchos, la forma de la sandalia debe ser amplia en la punta, de manera que no sientas que los pies o la zona del empeine te oprimen.

Debes fijarte en las costuras internas del calzado, ya que muchas veces tenemos algunos puntos del pie que son muy sensibles y este tipo de detalles pueden afectar por completo la comodidad al lucir el calzado. Las sandalias de cuña suelen estar confeccionadas con tejidos suaves y cuyos detalles y acabados se adaptan a este tipo de exigencias.

No olvides probar varios modelos hasta encontrar la horma de sandalia que mejor se ajuste a la forma y tamaño de tus pies.

Materiales

Esto está algo relacionado con el punto anterior, los materiales de la sandalia que vas a elegir cumplen un papel fundamental. Para pies delicados y para sentir una verdadera comodidad, las sandalias deben permitir una buena transpiración y a la vez, facilitar la adaptación.

Las sandalias de piel o de cuero son ideales por su gran capacidad de adaptarse a la forma del pie y a la vez, estirarse un poco con el uso. La calidad de este material es indiscutible. Las sandalias son un tipo de calzado que se usa sin calcetines o medias, por eso, también es muy importante revisar la calidad de los materiales internos del calzado.

Las plantas de la sandalia

La superficie sobre la que se apoya el pie en el calzado es fundamental para determinar los niveles de comodidad del mismo. Por eso es relevante elegir un calzado que respete la anatomía del pie. En caso de que se usen plantillas ortopédicas, mira algunos modelos de sandalias cerradas que tengan plantillas extraíbles para que puedas retirarlas y sustituirlas por unas hechas a medida.

El diseño

Parece algo obvio, pero no lo es. Quienes tienen pies delicados o con condiciones especiales, deben prestar mayor atención al diseño de la sandalia y, posiblemente, algunos modelos no estén recomendados. Entre tanto, lo mejor será elegir diseños ergonómicos que garanticen el máximo nivel de confort. Por ejemplo, elige los modelos palas que tienen gomas elásticas para que se ajusten bien y no opriman demasiado al andar. Las sandalias con velcro también son ideales porque se pueden ajustar con la precisión que requieras.