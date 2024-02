Timbrados San José, empresa especializada en diseño de escaparates

El escaparate es la carta de presentación de una empresa, por ello, es muy importante que cause impacto. Ya no solo se trata de su localización o si es grande o pequeño, sino de saber sacarle todo el potencial. Es una magnífica herramienta de marketing y la primera impresión que un cliente tiene de la marca. Si es atractivo, atraerá la atención de los transeúntes, quienes se pararán a ver las ofertas y decidirán si quieren entrar o no en la tienda.

No siempre es fácil encontrar expertos que ofrezcan un buen asesoramiento y garanticen un trabajo profesional. A pesar de que esta imagen es crucial para crear un impacto en el futuro cliente, por esto, Timbrados San José, una Empresa de PLV y soluciones gráficas, se ha convertido en todo un referente en este sector. Su amplia variedad de servicios y la atención personalizada son algunos de sus puntos fuertes.

Consejos para llamar la atención con un escaparate

Aunque haya muchas estrategias para aumentar las ventas, cuando se trata del marketing tradicional, esta es una de las acciones más efectivas. Por ejemplo, los Expositores de mostrador son idóneos para exhibir los productos y presentar las ofertas y promociones, pero es necesario ser originales y ofrecer una buena estética para comunicar y reflejar un estilo propio. A continuación, ofrecemos algunas ideas para inspirarse en estos diseños.

Colores llamativos y llenos de vida

El color es uno de los aspectos más importantes para diseñar un escaparate y captar la atención del viandante. Aunque esto puede depender de la estación del año, hay muchas combinaciones que ofrecen un buen resultado. La idea es que ofrezcan equilibrio y armonía sin ser agresivos o generar rechazo.

Originalidad y creatividad

Para que un escaparate sea diferente al resto hay que buscar una composición original. La creatividad depende mucho del equipo de profesionales, sin embargo, habrá que tener en cuenta la intención del cliente. Hay empresas que se prestan a más juego que otras, ya que no es lo mismo una tienda de moda, una juguetería o un herbolario.

Renovar el escaparate periódicamente

Los escaparates que llaman más la atención son aquellos que están en constante movimiento, sobre todo, porque las personas están interesadas en conocer las novedades. Esto es muy habitual en las tiendas de moda, que suelen cambiar las prendas con frecuencia. Asimismo, cuando se trata de rebajas o promociones, también es bueno buscar recursos que impacten.

La importancia del expositor

Los Expositores de suelo personalizables para negocios pueden ser una buena elección para el escaparate. Tan solo hay que diseñar uno que se ajuste a las necesidades del cliente. Por ejemplo, si se trata de una vinoteca, no hay nada mejor que un Expositor de botellas resistente para organizar la bebida. En este caso, se pueden encontrar modelos muy resistentes y con una alta capacidad de carga.

En conclusión, contar con una empresa de confianza es muy recomendable para recibir un buen asesoramiento para el diseño del escaparate. El cliente tan solo debe expresar cuál es su idea para empezar a trazar un boceto que se ajuste a sus requisitos hasta llegar al final del trabajo. Timbrados San José se enfoca en una estrategia global de marketing, que aborda tanto la parte gráfica como estructural, así como el montaje y el embalaje