Empieza a decorar tu casa a tu manera

La decoración de una vivienda es una labor un poco tediosa si no te gusta realmente el tema. Se trata de una infinidad de factores que se pueden combinar, separar, reemplazar y deshacer. Todo se complica en gran medida si no tienes un criterio que seguir, y aún más si no tienes todavía una visión clara de lo que quieres.

Más que seguir un paso a paso de la decoración, viene bien conocer las primeras bases para encargarte de tu propia ruta hasta llegar al resultado que quieres. Es un poco más complejo que una guía, pero los resultados son más personalizados y satisfactorios.

Entonces, podrías querer puertas rústicas de madera en algunos lugares de tu casa, aunque sea una decisión que aparentemente va en contra de lo que más pega. Se trata de tomar decisiones conscientes para crear un entorno propio.

Definiendo un estilo en todas las habitaciones

Quizás ahora no tengas bien definido un estilo que quieras aplicar a toda tu casa, pero no es tan difícil como parece a simple vista. Todos los espacios tienen algo bueno y algo malo, o al menos algo que te guste y otras cosas que no son realmente lo tuyo. Así, procura separar los elementos de cada habitación en estos dos grupos.

Por ejemplo, ve a tu dormitorio y detalla aquello que te genere buenas sensaciones. ¿Logras identificar algo que te guste? Por ejemplo, ¿estás conforme con la iluminación actual, crees que necesitas una lámpara auxiliar o sientes que se trata de la cantidad de elementos oscuros en el lugar?

Ve eligiendo poco a poco lo que te gustaría conservar y lo que crees sería mejor cambiar. También considera los colores y materiales que te parezcan más interesante de los que ya están presentes, o si prefieres incorporar otros que hayas visto en otro lado. En este punto, trata de reducir tanto los materiales como los colores a unos 3 o 4 por habitación.

Si no sabes muy bien qué hacer con un elemento en particular, no es mala idea buscar una opción neutra que quede bien con casi cualquier tipo de decoración. Un ejemplo son las puertas lacadas blancas, las cuales combinan bastante en ambientes en los que no se busca que destaquen.

Cabe destacar que no necesariamente todas las habitaciones deben tener el mismo estilo de decoración. Podrías tener una sala muy iluminada con un estilo moderno y limpio, pero algo realmente cargado para el dormitorio principal. Sería cuestión de escoger estilos apropiados para hacer vida de forma cómoda.

Revisa las puertas de tu hogar

La función de las puertas interiores es múltiple: dan privacidad a cada habitación, cubren y disimulan los espacios, y también separan de forma evidente y tangible las áreas de la vivienda. Así, reemplazarlas por nuevas significa un cambio notorio en el aspecto de cualquier habitación, incluso si son puertas más bien discretas.

Las puertas abren también un sinnúmero de posibilidades, tantas como estilos de decoración. Normalmente no son el elemento principal, pero viene bien buscar las opciones que hay para acompañar el estilo, hacer contraste o simplemente que pase desapercibida. Algunas alternativas interesantes son las siguientes:

Puertas de estilo persiana. Tienen listones horizontales en ángulo dentro de un marco para crear una rejilla similar a la de las persianas. Crea un ambiente interesante porque deja pasar un poco de la luz de las habitaciones colindantes.

Puertas de tipo granero. Son muy distinguibles con sus grandes tablas verticales y, en ocasiones, listones en diagonal para formar un patrón en forma de Z.

Puertas de paneles de vidrio. Es un estilo un poco más habitual en ventanas, pero también las puertas pueden estar compuestas de paneles individuales con marcos propios.

Puertas de paneles de madera. Similar al caso anterior, pero esta vez los paneles están hechos de madera, lo que da una sensación bastante diferente.

Puertas de madera maciza. El interior es sólido, lo que las convierte en una pieza resistente y duradera. Además de durar bastantes años, son una manera de mermar el sonido.

Puertas de núcleo hueco. El interior no tiene ningún material sólido para hacer las más baratas y ligeras. Funcionan muy bien como una opción asequible en espacios que no son tan ruidosos.

En otra categoría bastante diferente tenemos las puertas corredizas porque optimizan el espacio y la funcionalidad si se usan bien. A diferencia de las abatibles, las puertas corredizas pueden crear espacios flexibles y separar ambientes de una forma sutil porque son barreras menos rígidas.

Después de entender bien cuáles son los espacios que quieres y los estilos con los que sientes mayor comodidad, es hora de entrar en detalles. Aquí es cuestión de seguir lo mismo de siempre: medir las habitaciones, considerar los muebles más importantes, buscar un presupuesto y demás. Todo eso es importante, pero se basa en lo definido anteriormente.