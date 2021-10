Lee Esto Antes de Unirte a IM Academy

La plataforma de educación online IM Academy puede ayudarte a que te prepares para participar con confianza en los mercados de divisas, moneda digital, alta frecuencia y comercio electrónico.

Sin embargo, antes de comenzar, es posible que desees considerar los siguientes puntos:

¿Por qué deberías explorar los mercados? —Los mercados de trading como forex y los mercados de alta frecuencia pueden ser una herramienta útil para las personas que desean construir un futuro financieramente estable. Actualmente, el trading de divisas es un gigante de $5,1 trillones por día, según Forex.com. Entrar en el ámbito del comercio electrónico o el trading puede ofrecer una oportunidad para obtener beneficios significativos si participas con prudencia, lo que puede ayudarte a establecer una independencia financiera duradera.







¿Cuánto dinero tienes? - Si no tienes una gran cantidad de dinero disponible para empezar, el mercado de divisas podría ser una opción viable. Además de los bajos costes de transacción, los participantes a menudo pueden aprovechar las oportunidades para abrir posiciones grandes con una cantidad bastante pequeña de capital en el mercado.

¿Cuándo quieres hacer trading?— El horario habitual de negociación del mercado de valores de EE. UU., Incluida la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq, es de 9:30 a.m. a 4 p.m. EST de lunes a viernes. Debido a que el mercado de divisas es grande y opera a nivel mundial, puedes hacer trading de día o de noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que puede ser útil si estás operando fuera de tu trabajo a completo o si deseas dedicar más tiempo a los mercados.

¿Qué tipo de operaciones deseas realizar?— ¿Esperando intercambiar activos fácilmente sin mucho cambio de valor? El mercado de divisas ofrece una alta liquidez. Los participantes además pueden comprar o vender pares de divisas rápidamente, abrir y cerrar múltiples posiciones en tiempo real y posiblemente beneficiarse de la volatilidad del mercado, que puede resultar en variaciones significativas entre los valores de las divisas. ¿Estás interesado en cambiar a un negocio operativo más práctico? Con una comprensión sobre cómo comercializar productos en las redes sociales y construir y escalar operaciones comerciales, el sector del comercio electrónico, valorado en $9 trillones, puede ofrecer oportunidades de emprendimiento potencialmente infinitas.

Lo Que Sabes y Lo Que No Sabes acerca del trading y el comercio electrónico: Iniciarse en el trading o en el comercio electrónico sin un conocimiento profundo de cómo funciona la industria puede ser un error costoso. Antes de ganar, debes aprender, idealmente con el apoyo de recursos educativos integrales y confiables como IM Academy. Fundada por un ex trabajador de la construcción y millonario hecho a sí mismo Chris Terry y su esposa, Isis De La Torre, IM Academy brinda instrucción completa y tutoría en vivo de más de 100 expertos de la industria, presentados en inglés, español, francés, alemán, holandés, checo e italiano. La plataforma educativa online de IM Academy, que permite a los estudiantes aprender las 24 horas del día a su conveniencia, presenta cursos sobre varios temas financieros clave, como cómo comprender los movimientos de divisas y las estrategias de trading para forex.







Los cursos también cubren cómo desenvolverse por los rápidos mercados de alta frecuencia que involucran diferentes monedas, índices, bonos, metales y acciones. El creciente mercado de divisas digitales, valorado actualmente en $1 trillón, según Coindesk.com, es otra área de estudio. Los estudiantes también pueden aprender a configurar y administrar un negocio de comercio electrónico.

Para ayudar a los estudiantes a comprender completamente los conceptos, las detalladas herramientas de la plataforma educativa presentan un aprendizaje basado en estudio de casos— una de las formas más efectivas de comprender un tema en profundidad— e instrucción dinámica en el aula que incluye estadísticas y consejos de educadores experimentados.

IM Academy proporciona los recursos necesarios para ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo sus opciones financieras y de comercio electrónico, en un formato atractivo e integral diseñado para adaptarse a su horario. Para obtener más información sobre los cursos de divisas, índices y cripto de IM Academy y registrarte hoy, visita IM Academy: https://im.academy/

Nota: IM Academy es un foro educativo para analizar, aprender y discutir información general y genérica relacionada con mercados y estrategias. IM Academy no ofrece recomendaciones ni opiniones personalizadas sobre si un enfoque es adecuado a las necesidades financieras de un individuo específico. Antes de decidir participar en el mercado de divisas u otros mercados, debe considerar cuidadosamente sus objetivos financieros, nivel de experiencia y riesgo. Lo más importante es que no arriesgue dinero que no pueda permitirse perder. Debe recibir asesoramiento financiero independiente de un profesional en relación con, o independientemente de, investigar y verificar cualquier información que encuentre en el sitio web de IM Academy.