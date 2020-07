Sorprende a tus visitas con las mejores bebidas

Cuando tenemos algún tipo de visita especial, siempre nos gusta agasajar a los invitados ofreciéndoles lo mejor, es algo muy habitual compartir las noches en cenas y comidas preparadas con amigos, celebrando aniversarios, cumpleaños o algún evento o motivo especial. Aparte de todo lo que tiene que ver con la cena, la guinda del pastel realmente ocurre en la sobremesa, disfrutando y saboreando una bebida especial. Vamos a repasar aquellas bebidas premium, que seguro, cerrarán una velada fantástica.

El lugar idóneo donde encontrar esa bebida especial

Una de las dificultades más grandes con las que nos encontramos cuando queremos sorprender a nuestros invitados con una bebida especial, es simplemente que no la encontramos en ningún sitio. Ya sea por su distribución o por estar catalogada como premium, no hablamos de productos con una alta demanda, y por tanto, no se encuentran en los supermercados o tiendas habituales. Para este tipo de casos, lo mejor es acudir a TCM Gourmet en Casa donde podremos encontrar y comprar de manera online todas las bebidas premium y especializadas, además de las más convencionales.

En la tienda online de TCM Gourmet en Casa podremos comprar todos los tipos de bebida que podamos necesitar, ya sean destilados, cervezas, vinos, cavas o botellas de champán, para que las envíen a nuestra dirección en poco tiempo.

Algunos cócteles para sorprender a las visitas

Si hay algo que pueda sorprender a las visitas, además de una marca de alcohol de calidad que nunca hayan probado, es una combinación coctelera elaborada para ellos. Preocuparse no solo por preparar una comida o una cena para tus invitados supone una muestra de gran hospitalidad, pero hoy en día también es posible elaborar diferentes tipos de mezclas para que disfruten también de una manera menos convencional de sus bebidas favoritas.

Aquí dejamos una serie de combinados fáciles de preparar que conquistarán a cualquier visita:

El Jack Julep: no existe una receta más refrescante a la par que fácil de elaborar, y para ello, TCM Gourmet en Casa nos vende Jack Daniels, el considerado para muchos como uno de los mejores whiskys del mercado actual. Para su elaboración necesitaremos 1 pizca de azúcar, 1 rama de menta, 2 partes de whisky Jack Daniels y una buena cantidad de hielo picado. Primero, en una copa martinera, colocaremos las dos partes de alcohol con el azúcar, la rama de menta, los cubos de hielo para poder agitar muy bien. Por otro lado tendremos que tener preparado un vaso corto repleto de hielo picado. Tocará vertir el mismo sobre el recipiente lleno de hielo y lo podremos decorar finalmente con una rama de menta en la superficie.

Bloody Mary: es uno de los cócteles más famosos del mundo, y sobre todo, es comúnmente consumido un poco antes en la conocida hora del picoteo antes de comer. Para su elaboración recomendamos unos 70 ml de vodka seco o cualquiera de las variedades de Absolut que podemos encontrar en TCM Gourmet en casa. La receta se complementa con 210 ml de zumo de tomate, 15 ml de zumo de limón, dos gotas de tabasco, apio, y pimienta negra molida. Llenamos un vaso grande o una jarra con cubos de hielo hasta aproximadamente ¾ partes de su totalidad, ahora es cuando tenemos que verter el vodka y el zumo de tomate, poco a poco. Después exprimimos el zumo de limón y lo añadimos, aparte de la sal y el toque de pimienta. Por último, y con mucho cuidado, añadimos dos gotas de tabasco y removemos bien.

Clericot: no abundan en exceso los combinados con vinos blancos espumosos, pero con el Clericot conquistarás a todo aquel que lo pruebe. El marina espumante o cualquiera de los vinos blancos con estas características que tienen disponibles para su venta online en TCM Gourmet en Casa, funcionará genial con este cóctel. Para su elaboración necesitaremos 33 cl de vino blanco espumoso, 2 ciruelas, 1 melocotón, 1 limón, hielo y 5 ml de crema de Cassis. Primero cortamos en dos el melocotón y las ciruelas, para después, cortarlos en trocitos más pequeños. Añadimos varias gotas de jugo de limón y la crema Cassis, inmediatamente a continuación revolvemos, agregamos el hielo y añadimos con cuidado y poco a poco el vino espumoso. Finalmente añadimos más hielo y vertemos en copas alargadas.