4 consejos para el envío masivo de correos electrónicos

El envío de correos electrónicos, conocido en el mundo del marketing digital como mailing, es una de las herramientas comerciales más efectivas y rentables para las empresas. Actualmente, la mayoría de las compañías utilizan sólo las redes sociales para comercializar sus productos y servicios. Es cierto que las redes sociales son un canal perfecto para la promoción de los negocios, pero no siempre generan el retorno esperado en los clientes. Sin embargo,el envío masivo de correos sigue siendo una técnica potente para atraer al público objetivo, aunque crear una campaña de mailing no es una tarea sencilla, especialmente si no quieres que tus correos electrónicos acaben en la carpeta de spam. Un objetivo que se puede conseguir con unos pequeños consejos.

1. Genera tu propia base de datos. Cualquier empresa que quiera vender su producto o servicio en el mundo digital tiene que empezar por crear un formulario emergente en su página web, con el objetivo de capturar los nombres y correos electrónicos de sus clientes. Al rellenar este formulario, el usuario concede su permiso para que la compañía pueda enviarle correos electrónicos promocionales, mostrando un interés por el tipo de servicio o producto que ofrece ese negocio. Con este proceso tan simple se puede generar una base de datos propia para ofrecer un contenido de calidad y una atención personalizada al público objetivo.

2. Redacta un contenido atractivo. El contenido del correo electrónico tiene que ser directo y atractivo para captar la atención del usuario, que puede tener decenas de emails para leer en su bandeja de entrada. En este punto hay que destacar la importancia del asunto del email, que debe contener una frase sencilla sobre lo que se va a encontrar el usuario en el texto del correo electrónico. Además, también es importante evitar el uso de emoticonos o mayúsculas en el asunto para reducir el riesgo de que sea calificado como correo spam.

3. Incluye un enlace de baja visible en el correo electrónico. A pesar de rellenar el formulario de suscripción, muchos usuarios no querrán recibir correos electrónicos promocionales, por lo que tienen el derecho de darse de baja de la suscripción. Recuerda que el objetivo final de cualquier campaña de mailing masivo es llegar al mayor número de personas posible, aunque siempre de una forma razonable y comprendiendo las decisiones de los clientes. Por este motivo, no te olvides de incluir un enlace de baja visible en el email, ya que con una base de datos optimizada serán muy pocos clientes los que decidan utilizar esta opción

4. No insertes archivos adjuntos. Uno de los errores más habituales de las empresas a la hora de utilizar esta herramienta de marketing digital es incluir archivos adjuntos en el correo electrónico. Cualquier archivo adjunto genera desconfianza en los usuarios, ya que piensan que puede contener algún tipo de virus informático. Además, los emails con archivos adjuntos corren mayor riesgo de que se califiquen como correo spam. Por tanto, si quieres añadir algún archivo opta por un enlace o un formato multimedia, como puede ser un vídeo.