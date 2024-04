Guardiola pedirá a Bruselas "especial vigilancia" en cumplimiento plazos AVE Madrid-Lisboa

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que este miércoles pedirá en una reunión con la comisaria de Transporte de la Comisión Europea, Adina Valean, "especial vigilancia" en el cumplimiento de los plazos de la línea de AVE Madrid-Lisboa para que pueda estar ejecutada en el año 2030.



Del mismo modo, en el encuentro con Valean, la presidenta extremeña abordará otros temas que "son cruciales" para la región como la "importancia" que tiene la inclusión del tren Ruta de la Plata dentro de la red básica ampliada y que pueda ser una realidad en el año 2040.



Además, Guardiola ha anunciado que la región solicitará también la posibilidad de que los fondos de cohesión vuelvan a financiar infraestructuras viarias, sobre todo en regiones como Extremadura, que "todavía no ha conseguido converger con la media".



También y preguntada por si cree que podría salir un compromiso en materia de infraestructura por parte de Bruselas, Guardiola ha recalcado que el compromiso por parte de la Unión Europea es "firme y así se establece en el reglamento".



"Lo que tenemos es que intentar conseguir que los gobiernos cumplan, que el gobierno de España no vuelva a despreciar una región como la nuestra. Vimos manifestaciones en una reunión que ha habido recientemente donde el comisionado del Corredor Atlántico planteaba que 2030 no, que igual sería 2032", ha criticado.



Por ello, ha insistido en que Extremadura "se ha cansado de esperar" y ha incidido en que el gobierno extremeño pedirá que "se cumplan los acuerdos por parte del gobierno de España y por supuesto también por parte del gobierno de Portugal".



María Guardiola ha realizado estas declaraciones en Bruselas, donde participará en la reunión del Comité de las Regiones, además de mantener una serie de reuniones con diferentes comisarios, como el de Agricultura, Janusz Wojciechowski, con el que se reunió este pasado martes.



En dicho encuentro, como ha explicado Guardiola, le transmitió "cierta satisfacción" con la propuesta de flexibilización de la PAC, pero mantuvo que es necesario un "mayor apoyo" por parte de la Comisión a los agricultores y ganaderos.



"Son ellos los que al final están mitigando las consecuencias de la guerra, son ellos los que nos salvaron de un posible desabastecimiento en plena pandemia", ha puesto en valor.



Por ello, la presidenta de la Junta de Extremadura pidió que las políticas verdes "no recaigan en su totalidad" sobre los hombros de los agricultores y ganaderos y ha apostado por que esas políticas tengan un "carácter incentivador" y puedan contar con un "presupuesto diferenciado en la PAC".



Además, manifestó a Wojciechowski la "necesidad" de que se apliquen las cláusulas espejo para proteger a los productos de la entrada de otros procedentes de terceros países que están haciendo una "competencia desleal", además de solicitar la retirada de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que "preocupa bastante al sector primario".



Del mismo modo, como ha reseñado, pudo defender al sector del tabaco, que tiene una "importancia económica y social" para Extremadura y pidió ayuda para que el proyecto de regadío de Tierra de Barros "pueda ser una realidad y lo sea cuanto antes".



"Queremos que medie con el Comisario de Medio Ambiente para que podamos obtener financiación a través de los fondos Feader", ha aseverado la presidenta extremeña.



Así, y preguntada por la postura del comisario de Agricultura sobre el regadío en Tierra de Barros, Guardiola ha dicho que reconoce la "importancia de este proyecto". "Apoya el proyecto y se comprometió con nosotros a hablar con el comisario de Medio Ambiente para intentar solventar el tema", ha apuntado.



Además ha insistido en que la Junta de Extremadura sostiene que, si es una cuestión de tiempo y en este programa operativo no es posible, se pudiera "replantear para el siguiente".



SELLO DE PATRIMONIO EUROPEO PARA EL MONASTERIO DE YUSTE



Finalmente, la presidenta del Ejecutivo regional se ha referido a que este miércoles recogerá, en Amberes, el Sello de Patrimonio Europeo otorgado por la Comisión Europea al Monasterio de San Jerónimo de Yuste.



"Vamos a terminar el día de la mejor manera posible, que es recibiendo un reconocimiento, un premio, un Sello de Patrimonio Europeo al Monasterio de Yuste, que voy a recoger muy orgullosa y en representación de todos los extremeños", ha apuntado.