Guardiola ve "inútil esconderse" en un debate a once el día de la semifinal de Champions

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha replicado este viernes a Guillermo Fernández Vara que "inútil" es "esconderse" en un "debate a once" a la misma hora que se disputa el partido de vuelta de la semifinal de Champions League que disputarán el próximo 17 de mayo, entre el Real Madrid y el Manchester City.



"Inútil es no hacer nada mientras Extremadura sufre agravios", ha dicho la líder de los 'populares' extremeños después de que este pasado jueves el presidente de la Junta y secretario general del PSOE regional llamara "inútiles" al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y a su equipo de Gobierno por no construir una piscina en la margen derecha de la ciudad en un acto del PSOE.



Así pues, según sus palabras, "inútil es estar en silencio soportando el tren de la vergüenza; inútil es no hacer nada mientras tenemos un socavón donde no nos dan fecha para su arreglo; es cómo miran hacia otro lado cuando se inundan los quirófanos o se caen los techos de hospitales; es no hacer nada para defender a nuestros agricultores y ganaderos, eso sí es inútil", ha añadido.

"Inútil es esconderse en un debate a once el mismo día que se juega la semifinal de la Champions, es inútil porque en la calle ya está el cambio y la gente ya lo está pidiendo a gritos, y es inútil porque en las urnas los extremeños le van a dar la espalda", ha resaltado la presidenta del PP de Extremadura, quien ha vuelto a insistir en tener un debate con el presidente extremeño en el que puedan confrontar modelos y puedan debatir para que los extremeños puedan elegir.



"Me da mucha pena ver que el señor Fernández Vara está en lo contrario a lo que él dice", ha señalado, en alusión a las palabras del candidato socialista en la que quería "una campaña limpia", pero este jueves se le vio como de una "manera bastante enfurecida, hablaba y llamaba inútil al alcalde de Badajoz y a todo el equipo de Gobierno". A este respecto, ha considerado este hecho como "una falta de respeto".

SALÓN DEL JAMÓN EN JEREZ

Guardiola ha hecho estas declaraciones ante los medios de comunicación que le aguardaban con motivo de su visita al Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros, en una comarca en la que el ibérico es "seña de identidad" y en la que este evento "se está consolidando" entorno "a uno de nuestros productos estrella", ha aseverado.



Y es que, tal y como ha precisado, se trata de un sector que está "en crisis, como otros sectores ganaderos", debido al incremento de los costes de producción, que se está viendo agravado además por la sequía. Por eso, considera que a los agricultores y ganaderos hay que apoyarlos "de verdad" con unas cuestiones por las que reclama "medidas efectivas".



A colación de esto último, se ha comprometido, si gobierna en la región, a poner en marcha un "decreto de sequía" para poder actuar de manera "muy ágil" ante situaciones como la actual. Asimismo, plantea otras medidas como una revisión de las tasas administrativas que están "soportando" agricultores y ganaderos, así como "ayudas a la inversión para el abastecimiento del ganado".



Del mismo modo, sobre la dehesa, se ha comprometido a "blindar" una partida de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para reforzar la investigación contra "el cáncer" de la dehesa extremeña, en alusión a la seca. También propone fondos para que la regeneración de la dehesa "sea una medida viable, porque hasta este momento no lo es".



Todo ello, porque "el sector agrario es prioritario en esta región y hay que demostrarlo con hechos, por eso vamos a estar siempre arrimando el hombro y vamos a estar al lado de agricultores y ganaderos", ha sentenciado la líder del PP extremeño.