Guardiola avanza que pondrá en marcha un nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2023/27

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que si gana las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo pondrá en marcha un nuevo Plan de Infraestructuras Educativas 2023-2027 "donde no habrá chinchetas ni líneas rojas".



De este modo, la líder de los 'populares' extremeños ha asegurado que consensuará con la comunidad educativa este nuevo plan financiado con cargo al nuevo programa Operativo 2021-2027 y que se aprobaría en la Asamblea "con el mayor apoyo posible".



En dicho plan se incluirán las partidas presupuestarias necesarias para impulsar y concluir las grandes infraestructuras pendientes como el Colegio Virgen de la Peña de Perales del Puerto, cuyos alumnos y familias "llevan más de 20 años esperando y aguantando promesas y pidiendo un derecho fundamental que es que se construya un nuevo colegio".



En concreto, Guardiola ha realizado estas declaraciones tras reunirse este lunes con el alcalde de Perales del Puerto, Andrés Manzano, y la AMPA de dicho centro.



De este modo, durante su intervención, la 'popular' ha explicado que las partidas se incluirán de manera nominativa "para blindar su ejecución" y no como ahora que están incluidas en programas globales que impiden el seguimiento de los grupos políticos de la Asamblea, "facilitando esa política de chinchetas rojas y azules que tanto utiliza el PSOE".



A este respecto, Guardiola ha reiterado que el pasado mes de agosto ofreció al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un Pacto por la Educación que cuide el "mundo rural, que se asegure la calidad educativa y que respete la libertad de los padres".



"Pero sigo esperando. Y lo he dicho varias ocasiones, soy muy tozuda y en materias como la educación y la sanidad me van a encontrar siempre en el consenso", ha aseverado, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.



EL NUEVO COLEGIO SE PROYECTÓ EN 2015



La líder del PP extremeño se ha reunido este lunes con las familias del AMPA y ha visitado junto al alcalde de la localidad las instalaciones del colegio que se construyó en 1927 y que actualmente "no cumple con las condiciones de calidad y seguridad que necesitan tanto los docentes como el alumnado", ya que, además del paso del tiempo, la situación se ha agravado por la falta de inversión en su mantenimiento.



De este modo, María Guardiola ha recordado que el nuevo colegio se proyectó en 2015, antes de que Vara gobernara de nuevo en la Junta, y que contaba con la financiación del programa Operativo 14-20 de los fondos Feder, aunque el PSOE decidió que "lo importante no eran las necesidades educativas sino dejar su sello".



"El nuevo colegio de Perales del Puerto debería ser una realidad, pero lo único que existe es este esqueleto de edificio, cuyas obras empezaron en 2021, y que cinco años después de su aprobación llevan paradas sine die desde hace más de un año", ha apostillado.



Ante ello, Guardiola ha afirmado que los niños y las familias de Perales del Puerto merecen un colegio "digno" y no esta "parálisis a la que les tienen sometidos desde el gobierno de Fernández Vara", ya que no son "capaces de ejecutar las obras y gestionar los fondos europeos".



Así, tal y como ha expuesto, en este caso "entra en juego una vez más esa política que tanto le gusta al PSOE chinchetas rojas y azules, de las necesidades de los míos o de los otros" y ha añadido que, a pesar de que el alcalde y los vecinos han pedido el colegio prometido, llegando incluso a manifestarse, "la realidad es que las obras están paradas de manera indefinida porque el contrato tiene que resolverse y se tendrá que volver a licitar".



Y es que para María Guardiola, el colegio de Perales del Puerto es hoy el "símbolo de un agravio" que sufren otros muchos municipios y varios de ellos en el entorno rural. "A varios de ellos se les llena la boca de titulares contra la despoblación, pero lo cierto es que no habrá pueblos si no hay escuelas", ha dicho.



Así, junto a este "colegio varado", hay otras 17 actuaciones "en el limbo" como los centros educativos que siguen esperando los vecinos de Quintana de la Serena, de Navalvillar de Pela, de Gévora, de Puebla de la Calzada, de Villafranca de los Barros, de Jaraíz, de Hervás, de Navalmoral, de Don Benito, de Cáceres y Badajoz.



De estas obras, 13 de ellas tendrán que volver a ser licitadas por el aumento de los costes, "esta es la política del PSOE primero las promesas y al final las excusas del mal gestor", ha enfatizado Guardiola, quien ha recordado que faltan por certificar 61,3 millones de euros del programa Operativo 14-20 que han sido "incapaces de ejecutar en ocho años".



Finalmente, Guardiola ha reiterado que el futuro de Extremadura pasa por los niños, que merecen una "educación de calidad" y unas infraestructuras educativas "dignas" para asegurar la "igualdad de oportunidades independientemente del lugar donde vivan o el color político de sus ayuntamientos", ha sentenciado.